Zieke Zeeuwse Daan ziet hoe Hongarije zich voorbereidt op komst paus

Zeeuwse Daan (foto: Daan Wijers)

En niet alleen hij is ziek, ook zijn vrouw en baby hebben het griepvirus te pakken. Ook al heeft niemand in het huishouden corona, toch blijft iedereen in quarantaine. "Ik heb niet de behoefte om naar buiten te gaan."

Daan hoopt dat hij dit weekend genoeg is hersteld om op pad te gaan, want de paus komt langs. "Hij komt zondag op bezoek, alles in de stad is al afgezet." Naar verluidt komen er 100.000 Hongaren op het bezoek af. "Hongarije is overwegend katholiek. Mensen komen uit het hele land straks naar Boedapest."

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot. Daan Wijers (26) uit Middelburg ging begin 2016 naar Hongarije. Hij vertrok om zijn studie daar af te maken, maar ontmoette zijn vrouw, bleef plakken en kreeg dit voorjaar een zoontje. Hij werkt bij de Nederlandse school in Boedapest en een servicecenter van een oliebedrijf.

Niet alleen het bezoek van de paus is voor Daan iets om naar uit te kijken, ook zijn ouders komen volgende week langs. "Vroeger kwamen ze voor mij, maar nu vooral voor de baby.

Luister hier het hele gesprek met Daan terug.

Daan over het bezoek van de paus