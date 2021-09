Provincie wil niet zeggen welke bedrijven het controleert op PFAS

Zorgen in Zeeland over PFAS-dossier (foto: Omroep Zeeland)

De controles worden uitgevoerd door de diensten RUD en DCMR. Die organisaties voeren voor de provincie controles uit op bedrijven die voor hun activiteiten milieuvergunningen hebben gekregen. Nieuwe metingen moeten uitwijzen of ze zich ook aan hun vergunningen houden.

Om welke tien bedrijven gaat het?

De provincie wil niet zeggen welke tien bedrijven nu in Zeeland worden gecontroleerd. "Dat is de verantwoordelijkheid van de RUD en de DCMR", aldus verantwoordelijk provinciebestuurder Dick van der Velde. Hij wil niet bevestigen of het gaat om grote chemische bedrijven als Dow en Yara.

Dick van der Velde zegt zich zorgen te maken over het PFAS-dossier: de lozingen van het Antwerpse bedrijf 3M en de gevolgen daarvan voor de waterkwaliteit van de Westerschelde. "De informatie druppelt wel binnen, maar het is nog lang niet genoeg om een antwoord te krijgen op alle vragen van de Zeeuwen." De zorgen worden gedeeld door de SGP-Statenfractie.

SGP-Statenlid Harold van de Velde heeft bij de Statencommissie Ruimte een verzoek ingediend om een informatiebijeenkomst te organiseren.

Volledig beeld

"Ik wil zo snel mogelijk met Provinciale Staten en experts in gesprek om een volledig beeld en voldoende kennis te krijgen", stelt Van de Velde. "Waar kijken we nu naar en waarop moeten en kunnen we nu nog bijsturen?" Van de Velde wil naast experts ook onder andere Rijkswaterstaat uitnodigen om de situatie toe te lichten.

Haast

Volgens het SGP-Statenlid moet dat vóór eind oktober gebeuren, want er is haast bij. "Wie weet wat er nog meer aan de hand is dan alleen de lozingen van 3M. Ik maak mij niet alleen zorgen, ik zie ook dat bij andere mensen in Zeeland de zorgen groot zijn. Daarom moeten we antwoorden hebben."