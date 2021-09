Witflankdolfijn had veel slik in de maag, verder nog veel onduidelijk over zeldzame stranding

witflankdolfijn (foto: Jaap van der Hiele (Reddingsteam Zeedieren Nederland))

Het volwassen mannelijke dier was bijna 2,5 meter lang en woog 200 kilo. Het dier verkeerde al in staat van ontbinding, waardoor het moeilijk was om uitgebreid onderzoek te doen. Behalve het slik in de maag, werden er ook onderhuidse bloedingen op de buik gevonden. Onderzoekers houden er daardoor rekening mee dat het dier levend is gestrand.

Oorzaak stranden onduidelijk

De oorzaak van het stranden is nog onduidelijk. Door aanvullend onderzoek in de herfst hopen de onderzoekers alsnog meer duidelijkheid te krijgen.

Witflankdolfijnen komen vooral op het noordelijk halfrond voor, maar dan wel in dieper water. Het gebeurt niet vaak dat witflankdolfijnen stranden aan de Nederlandse kust. Voor het laatst werd een witflankdolfijn in 2008 gevonden bij Schiermonnikoog. De laatste keer dat er een witflankdolfijn aanspoelde langs de Westerschelde was in 1973 in Breskens.

Lees ook: