Minister ziet geen problemen in nachtelijke sluiting huisartsenpost Oostburg

De huisartsenpost in Oostburg (foto: ZorgSaam)

Vanaf volgende maand gaat de huisartsenpost (HAP) in Oostburg tussen 00.00 uur en 08.00 uur dicht. Nucleus Zorg, de organisatie van de huisartsen in Zeeuws-Vlaanderen, doet dit vanwege de hoge werkdruk onder de huidige huisartsen. Zij draaien gemiddeld twee keer zo vaak HAP-diensten als hun collega's elders in Nederland.

West-Zeeuws-Vlaanderen telt op dit moment negen huisartsen, verdeeld over zeven praktijken. Zij verdelen samen de avond-, nacht- en weekenddiensten op de HAP in Oostburg. Gemiddeld draait een huisarts in Nederland 3,5 uur per week dienst in deze zogenaamde ANW-uren. In Zeeuws-Vlaanderen is dat aantal meer dan twee keer zo hoog, namelijk 7,5 uur per week. Per jaar is het aantal ANW-uren voor een huisarts gemiddeld 390, bovenop zijn of haar normale uren in de eigen praktijk. Landelijk ligt dit aantal op 189 uur. Volgens Nucleus Zorg vormt dit hoge aantal uren een belemmering voor jonge huisartsen om zich hier te vestigen. En dat kan grote gevolgen hebben: de vrees bestaat dat de West-Zeeuws-Vlamingen binnen nu en tien jaar geen eigen huisarts meer hebben. Van de negen huisartsen zijn er vijf ouder dan zestig jaar.

CDA-kamerlid Joba van den Berg stelde onlangs Kamervragen over de bereikbaarheid van de zorg in West-Zeeuws-Vlaanderen naar aanleiding van de aangekondigde nachtelijke sluiting van de HAP in Oostburg en de onrust die dit veroorzaakte in de streek.

Minister De Jonge antwoordt dat de manier waarop "het zorgaanbod in de avond-, nacht- en weekenduren is ingericht een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de huisartsen in de regio, in samenwerking met de zorgverzekeraar". Hij verzekert Van den Berg dat de acute zorg in de streek toegankelijk blijft. Ook als de HAP in Oostburg 's nachts sluit, wordt de 'veldnorm' nog steeds gehaald. Deze norm schrijft voor dat minimaal 90 procent van de mensen binnen 30 minuten met de auto bij een HAP moet kunnen zijn. In West-Zeeuws-Vlaanderen ligt dit percentage op 92 procent.

Waakzaam

Het Zeeuwse Kamerlid Joba van den Berg blijft waakzaam na de antwoorden van de minister. "Ik ben nog niet gerustgesteld, omdat we maar net boven de veldnorm komen. Ik zal de pilot dan ook nauwlettend volgen."

Nucleus Zorg verzekert dat de patiënt ook 's nachts de zorg krijgt die nodig is. Wanneer iemand echt hulp nodig heeft en zelf niet naar de HAP kan komen, omdat deze bijvoorbeeld geen eigen vervoer heeft of omdat er geen taxi's rijden, kan de dienstdoende arts altijd een huisbezoek brengen aan de patiënt.