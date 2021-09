Nieuwe voorman Statenfractie PvdA

Ralph van Hertum is de nieuwe fractievoorzitter van de PvdA in Provinciale Staten (foto: Omroep Zeeland)

Van der Vliet treedt terug als PvdA-fractievoorzitter omdat ze "in Schouwen-Duiveland een actieve rol wil gaan spelen in de komende gemeenteraadsverkiezingen. Die verkiezingen zijn in maart. Van der Vliet is geboren en getogen op Schouwen-Duiveland en woont in Zierikzee.

Eigen bedrijf

Van der Vliet geeft ook aan te stoppen als fractievoorzitter van de PvdA omdat ze recent een eigen bedrijf heeft opgericht, wat veel tijd in beslag neemt. "Dan komt er een moment waarop je een keuze maakt. Ook mijn dagen bestaan maar uit 24 uur."

Rode blouse

Van Hertum is zeker geen onbekende in de Zeeuwse politiek. Hij zit al zes jaar in de Statenfractie van de PvdA in Zeeland en is steevast herkenbaar aan de rode blouse die hij draagt tijdens vergaderingen. "Met de blouse wil ik herkenbaar zijn voor de kiezers", zei hij daar eerder over. Van Hertum, in het dagelijks leven docent in het middelbaar onderwijs, heeft zin in het fractievoorzitterschap. "Ik ga deze uitdaging graag aan."