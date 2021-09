Bierbrouwen in de introductieweek van studenten HZ

Twee HZ-studenten bezig met brouwen van bier (foto: Omroep Zeeland)

In groepjes van vier gingen de studenten aan de slag in de laboratoria van de afdeling chemie van de hogeschool. Met pannen, lepels, verwarmingselementen en uiteraard ingrediënten om bier te maken.

Eerstejaars Fabrice van Holsbeke: "We hebben net water gekookt en ik heb er mout, gist en onder meer suiker ingedaan. Dus nu is het even roeren." Hij is zelf liefhebber van bier en drinkt dagelijks wel een biertje, dus deze introductie vindt hij hartstikke leuk.

Over zeven weken proeven

De andere student, Minx Riemens, houdt niet van bier, maar ze vindt het wel leuk om te doen. "Dit is een leuke manier van een introductie, en ook al hou ik niet van bier, ik ga het straks wel proeven uiteraard." Dat duurt dan wel zeven weken voordat dat kan, want pas dan is het bier klaar om te worden geproefd.

De 58 eerstejaars hebben dinsdag ter voorbereiding een rondleiding gehad in Slot Oostende in Goes van bierbrouwer en oud-chemiestudent Jens van Stee. Hij begeleidde de studenten vandaag in het lab.

Van Stee: "Bierbrouwen en scheikunde overlappen elkaar best wel, want er spelen zich allerlei chemische processen af bij het brouwen. En ze brouwen in groepjes wat weer goed is om elkaar te leren kennen, want je moet soms even wachten tijdens het proces."