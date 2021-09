De nieuwe Commandant Zeestrijdkrachten komt uit Aardenburg

René Tas, de nieuwe Commandant Zeestrijdkrachten en Admiraal Benelux (foto: ministerie van Defensie)

Tas' loopbaan bij Defensie begon in 1982 bij het Koninklijk Instituut voor de Marine. Daarna voer hij op diverse marineschepen waarmee hij aan verschillende internationale operaties deelnam, zoals Sharp Guard in de Adriatische zee en missies in de Perzische Golf en het Verre Oosten.

"Het is een bijzonder moment", blikt Tas terug op de wisseling van de wacht. "Als je in 1982 in dienst komt verwacht je niet dat je 39 jaar later de baas van de marine wordt. Het is een hele eer en gelijk ook een hele verantwoordelijkheid natuurlijk, maar ook iets wat ik met ongelooflijk veel trots doe", vertelt Tas in het radioprogramma Zeeland wordt wakker.

Demissionair minister van Defensie Ank Bijleveld en René Tas (foto: ministerie van Defensie)

Tas hoefde niet te solliciteren voor de functie, hij is ervoor gevraagd. "Ongetwijfeld hebben ze een aantal mensen die ervoor in aanmerking komen. De minister, de Commandant Strijdkrachten, de baas van de marine en de secretaris-generaal maken een keuze en dan vragen ze je."

De hoofdtaak van Tas is dat alle marine-eenheden klaarstaan als er besloten wordt dat er een missie uitgevoerd wordt. "Dat ze paraat staan, maar ook opgeleid zijn, dat ze de juiste middelen hebben, munitie aan boord, geoefend zijn en dat soort dingen."

Tas is de nieuwe Commandant Zeestrijdkrachten