Joe Buck maakt indruk met cover Hallo Venray in Beste Zangers

"Ik zou willen dat ik het zelf geschreven had,", zegt Joe Buck voor zijn optreden tijdens het populaire tv-programma, dat dit keer in het teken stond van Hendrik Jan Bökkers.

Hallo Venray is een van de favoriete bands van Bökkers. Hij ging op zijn vijftiende naar een concert van de Haagse gitaarrockband en kocht al hun platen. Buck kende de band niet, maar hij was geraakt toen hij Miracles voor het eerst hoorde. Bökkers was op zijn beurt weer geraakt toen hij de versie van Joe Buck hoorde. En ook presentator Jan Smit was onder de inruk: "Hij is vanaf nu mijn lievelings", zei hij na het optreden van Joe Buck.

Tijdens en na het optreden van Joe Buck is er niks negatiefs op social media te vinden over zijn optreden. "Deze performance is een miracle op zichzelf", schrijft Anna. Kees roept Joe Buck nu al uit tot dé verrassing van het seizoen.

Ook vorige week werd Joe Buck overladen met complimenten. Toen coverde hij Baby Get Higher van Roel van Velzen. "Zó knap hoe hij hier Baby Get Higher naar het allerhoogste niveau tilt", zei Van Velzen na afloop.

