Goedemorgen! Film by the Sea, nieuwe single Racoon en Joe Buck maakt indruk

Entree Film by the Sea vorig jaar (foto: Omroep Zeeland)

Spot je graag schepen aan de Westerschelde? Dan moet je zondagmiddag ook zeker een kijkje nemen. Dan vaart het grootste ziekenhuisschip Global Mercy naar Antwerpen. Het schip is in China gebouwd en wordt de komende maanden in Antwerpen ingericht. Daarna vaart de Global Mercy naar Afrika om hulp te bieden aan de amrste landen op het continent.

De Global Mercy (foto: Mercy Ships)

Fans van Racoon opgelet. Vandaag komt de nieuwe single Geef Je Hart Niet Zomaar Weg uit. Wij spreken zanger Bart van der Weide vanmiddag op Omroep Zeeland radio over de single. Misschien kun je de nieuwe single nu al vinden op YouTube en Spotify. Je kunt natuurlijk ook gewoon naar de radio luisteren, want wij draaien het nummer ook ongetwijfeld.

We blijven bij muziek uit Zeeland. Gisteravond was de tweede aflevering van het tv-programma De Beste Zangers. Joe Buck speelde het nummer Miracles van Hallo Venray. Na afloop kreeg hij complimenten. Niet alleen in het programma, maar ook op social media.

Het Reynaertcollege in Hulst wil met de gemeente in gesprek over de fietswegen rond de locatie in de Zoutestraat. Uit onderzoek blijkt dat de routes van en naar de school de meest onveilige van Zeeland zijn. Dertigkilometerwegen en vrijliggende fietspaden zouden een beter alternatief kunnen zijn voor de wegen die er nu liggen.

Het weerplaatje van gisteren (foto: Adrie Gideonse)

Het weer:

We beginnen vandaag redelijk rustig met een wisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het is eerst droog, maar het wordt onbestendig met geleidelijk enkele buien. En vanmiddag is het eerst buiig met kans op onweer, later in de middag en vanavond is het overwegend droog met meer opklaringen. Maximum vandaag van 21 tot 24 graden en een matige, aan zee

soms vrij krachtige zuidwestenwind.Vannacht is er vooral aan zee kans op wat regen, morgen is er veel bewolking met verspreid enkele buien. Zondag is het overwegend droog.