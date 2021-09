Boekenpakketten scholieren pas rond herfstvakantie compleet: 'Dit is een blamage'

Medewerkers van Van Dijk sorteren en pakken boeken in (foto: ANP foto)

"Het is rampzalig", antwoordt directeur Frans van der Knaap van de CSW. "Iedereen weet toch wanneer een schooljaar begint? Maar er is ieder jaar wel iets", vertelt hij.

Vorige week kreeg de school te horen dat vanwege een personeelstekort bij leverancier Van Dijk, niet alle boekenpakketten op tijd geleverd konden worden. Donderdag zouden alle pakketten uiterlijk de deur uit gaan, meldde het bedrijf erbij. "Maar later kregen we te horen dat de pakketten niet compleet zijn, vanwege papierschaarste bij uitgevers." De verwachting is dat alle boeken die nu nog gedrukt en geleverd moeten worden, uiterlijk in week 43 zijn verstuurd "Dat is in de herfstvakantie", legt Van der Knaap uit.

Digitale en uitgedunde alternatieven

Het gaat om ongeveer drie tot vier procent van de boeken die geleverd zouden moeten worden, "dat is een behoorlijk aantal", zegt Paula de Nooijer van de Pontes Scholengroep. Totdat de boeken geleverd worden, kunnen leerlingen gebruik maken van een digitale versie van de lesmethode. Ook zijn er gesprekken tussen Van Dijk en uitgevers gaande om tijdelijk uitgedunde versies van de lesmethodes beschikbaar te stellen via pdf-documenten. "Maar daar zijn verder dan dit nog geen toezeggingen over gedaan."

"Maar dan moeten de leerlingen wel een device hebben, waarop ze die documenten kunnen openen", zegt De Nooijer. Ze heeft Van Dijk nu gevraagd om de eerste hoofdstukken te printen en zo op te sturen. Wat de exacte gevolgen van de naleveringen zijn, is gissen voor Van der Knaap. Theoretisch zou het zo kunnen zijn dat enkele leerlingen wel beschikken over alle boeken terwijl anderen daar nog op wachten. "Maar dat zal de komende weken duidelijk worden in de klas."

Eindelijk excuses

Bij de Pontes Scholengroep, waar het Goese Lyceum en het Pieter Zeeman in Zierikzee onder vallen, is er ook nog geen compleet beeld welke leerling wel of geen boeken heeft gekregen. Waar bij andere scholen enkele leerlingen zonder boeken zaten, waren dat bij Pontes alle 2.800 leerlingen.

Leerlingen pakken hun schoolboeken in (foto: ANP foto)

Inmiddels is er een gesprek geweest tussen Pontes en Van Dijk, waarin de directeur excuses heeft aangeboden. "Dat was fijn, want dat had ik tot op heden nog niet van ze gehoord", zegt Paula de Nooijer, directeur bedrijfsvoering en verantwoordelijk voor het contract met Van Dijk. "Ze gaven ook toe dat wij het sluitstuk waren en daarom dus geen boeken kregen."

Van Dijk heeft in datzelfde gesprek nog een keer bevestigd dat de boeken uiterlijk zaterdag worden geleverd. Hoewel De Nooijer nog geen signalen heeft gehad dat er boeken zijn aangekomen, heeft ze ook nog geen signalen gekregen dat ze wederom vertraagd zouden zijn. "Het is weer afwachten", zegt De Nooijer.

Aan een gesprek heeft Frans van der Knaap geen behoefte "Ik steek mijn energie liever in zaken die ik wel kan veranderen", zegt hij. "Ik ben zeer teleurgesteld."