Grote verschillen in vaccinatiegraad Zeeuwse gemeenten

Drie Zeeuwse gemeenten komen niet boven de 70 procent uit als het gaat om de vaccinatiegraad onder volwassenen. Behalve Reimerswaal zijn dat Tholen (60 procent) en Vlissingen (68 procent).

Reimerswaal en Tholen zijn ook de twee gemeenten die geregeld hoog stonden in de lijst van Nederlandse gemeenten met aantal besmettingen per 100.000 inwoners. Inmiddels staat Tholen op plek 24 en Reimerswaal op 140 in de ranglijst met 352 gemeenten.

Hoogste vaccinatiegraad

Na Sluis zijn er nog drie andere gemeenten met een vaccinatiegraad van 75 procent of hoger: in Hulst en Schouwen-Duiveland staat de teller op 76 procent, in Kapelle op 75 procent.

Vaccinatiegraad gemeenten

Gemeente Percentage volwassenen volledig gevaccineerd Percentage 12-17 jarigen volledig gevaccineerd Borsele 71% 36% Goes 74% 43% Hulst 76% 48% Kapelle 75% 44% Middelburg 71% 36% Noord-Beveland 73% 40% Reimerswaal 53% 22% Schouwen-Duiveland 76% 42% Sluis 77% 47% Terneuzen 72% 41% Tholen 60% 25% Veere 74% 39% Vlissingen 68% 36%

Als het gaat om volledig gevaccineerden onder 12 tot 17-jarigen is ongeveer hetzelfde beeld te zien. In Hulst is 48 procent volledig gevaccineerd, in Sluis 47 en Kapelle 44 procent.

Ook in die leeftijdsgroep is de vaccinatiegraad in Reimerswaal (22 procent) en Tholen (25 procent) verreweg het laagst.