Racoon-zanger Bart van der Weide: 'Ik ben blij met de vrijheid die ik heb gekregen'

Een Nederlandstalige band wil Racoon zich niet noemen. Zanger Bart van der Weide: "O nee, juist in deze coronatijd schrijven we ons zelf suf. Meer dan de helft is weer Engelstalig, dus we blijven mixen, dat bevalt ons prima."

Het nieuwe album, dat compleet Nederlandstalig is, stond al gepland voor oktober vorig jaar. Corona gooide echter roet in het eten: "We wilden er heel graag live bij spelen. Nu hebben we het op de Beatles-manier gedaan: af en toe een singletje. Ik ben niet ontevreden over de reacties, dus dat is echt wel oké."

Op 2 oktober speelt de band in thuisstad Goes, als opening van de nieuwe theatertournee. Bart ziet dat als een afsluiting van een rotperiode. "Het is allemaal prima, lekker voor je gezin zorgen, tijd voor jezelf om na te denken, nieuwe liedjes schrijven, maar het is ook wel weer een keer genoeg."

Relationele sfeer

Net als de voorgaande singles, Het Is Al Laat Toch, De Echte Vent en Hee Joh Jip, zit de nieuwe single qua onderwerp in de relationele sfeer: "Je hoopt dat je dochter goed terecht komt, dat je niet zo bang moeten wezen, maar dat je vertrouwen moet hebben."

Vrijbrief

Bart zingt over de onderwerpen die hem bezighouden. De andere bandleden geven hem die vrijheid. "Ik heb een soort van vrijbrief gekregen voor deze Nederlandstalige plaat. Het komt uit mijn koker dus ik ben blij dat ik die vrijheid heb. Maar eerlijk is eerlijk: Dennis [gitarist Dennis Huige - red.] heeft meegeschreven qua tekst en muziek. Zonder hem en bassist Maarten van Damme had ik het niet kunnen doen, niet wíllen doen, maar als het had gemoeten, had ik het wel gedaan."

