Al meer dan een jaar is er aan het plan gewerkt en nu komt het eind in zicht: Kenniscentrum opent 1 februari

De HZ University of Applied Sciences op de Kenniswerf in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Het Delta Kenniscentrum is een belangrijk onderdeel van het compensatiepakket voor de marinierskazerne die Zeeland misliep. Er wordt al meer dan een jaar aan het plan voor het centrum gewerkt. Op 20 september moet het in hoofdlijnen klaar zijn, maar de deadline is al twee keer verschoven. Eerst zou het plan op 1 juni klaar zijn, toen op 1 augustus. Dat lukte dus niet.

Veel partijen

Kwartiermaker Louis de Quelerij is een van de verantwoordelijken voor de voortgang van het project. Hij legt uit dat de vorming van het Delta Kenniscentrum ingewikkeld is, omdat er zoveel partijen aan meewerken. Er zijn alleen al zes onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten bij betrokken: University College Roosevelt, SCALDA, HZ University of Applied Sciences, Universiteit Utrecht, Wageningen University & Research en Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek NIOZ (Texel, Yerseke).

"Daarnaast hebben we nog te maken met een aantal overheden die elk een eigen kijk hebben op de plannen. De provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en niet te vergeten een vijftal ministeries die ook inhoudelijk bij de onderwerpen betrokken zijn," zegt De Quelerij.

University College Roosevelt (foto: Omroep Zeeland)

Toch waren de Zeeuwse onderwijsinstellingen vorig jaar nog heel optimistisch over de snelheid waarmee het Delta Kenniscentrum tot stand zou kunnen komen. "Dit hebben we in eigen hand. Hier kunnen we als onderwijsinstellingen zelf vorm aan geven. Als dit mislukt, hebben we het aan onszelf te wijten," zei John Dane, voorzitter van het college van bestuur van HZ University of Applied Sciences toen nog zelfverzekerd.

Ook Jorit Snijder van UCR en Henrik-Jan van Arenthals van Scalda lieten zich optimistisch uit over het centrum. Louis de Quelerij merkt hierover op: "Het zou goed zijn om diezelfde partijen te vragen waarom zij denken dat het toch zo lang heeft geduurd. Maar ze hebben zich daarin vergist."

Onderhandelingen over het gebouw

Duidelijk is nu ook dat het Delta Kenniscentrum wordt gehuisvest in een bestaand gebouw op de Kenniswerf in Vlissingen. In het centrum komt de administratie en worden er plekken gemaakt voor onderzoekers en promovendi. De Quelerij wil nog niet zeggen welk gebouw, omdat daar nog over wordt onderhandeld.

Lous de Quelereij over het Delta Kenniscentrum in gesprek met verslaggever Marcel Decraene

De kosten van het Delta Kenniscentrum bedragen in totaal 135 miljoen euro. Het Rijk betaalt 68 miljoen en de Provincie Zeeland 20 miljoen. Een derde gedeelte, de overige 47 miljoen euro, wordt deels betaald door de deelnemende onderwijsinstellingen, deels door 'contractpartijen die baat hebben bij het onderzoek'.

Nog 25 miljoen

Deze contractpartijen moeten de komende 10 jaar 25 miljoen op tafel leggen. Dat geld is er dus nog niet, maar als het niet komt, is dat geen gevaar voor de totstandkoming van het Delta Kenniscentrum. Het betekent wel dat de onderzoeksambities naar beneden worden bijgesteld.

Als alles volgens plan verloopt, moet het Delta Kenniscentrum zijn deuren openen op 1 februari.

