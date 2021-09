Trainer Gevaert: 'Bij Hoek kan het in alle linies tien procent beter'

Hoek verloor afgelopen weekend met 1-4 op eigen veld van SteDoCo (foto: Orange Pictures)

Trainer Lieven Gevaert vindt Harkemase Boys een ploeg die 'een stevig geheel is en altijd in de top vijf eindigt.' Toch heeft de Friese ploeg nog maar één keer gewonnen. En speelde Harkemase Boys met 3-3 gelijk tegen GOES in een spectaculair duel.

Gevaert deelde de analyse van aanvaller Istvan Bakx, die na het verloren duel tegen SteDoCo vertelde dat het "op veel vlakken nog net allemaal te weinig is bij Hoek."

Slordig

"We kunnen voorin veel efficiënter zijn, minder slordig op het middenveld en we moeten geen knullige goals weggeven", aldus Gevaert. "We kunnen in alle linies zeker tien procent beter."

Onderlinge ontmoetingen

25-1-2020 Derde Divisie Hoek - Harkemase Boys 1-1 9-11-2019 Derde Divisie Harkemase Boys - Hoek 6-0 25-5-2019 Derde Divisie Harkemase Boys - Hoek 4-2 12-1-2019 Derde Divisie Hoek - Harkemase Boys 4-0

De trainer heeft er vertrouwen in dat de inzet uiteindelijk een keer beloond gaat worden. "We hebben een goede trainingsweek achter de rug. Ik heb op donderdag een scherpe groep gezien."

Hoek kan nog altijd geen beroep doen op de geblesseerden Erwin Franse, Fabian Wilson en Mohammad Jabar Zada. Het trio staat al geruime tijd aan de kant.

(foto: Omroep Zeeland)