Openingsfilm als statement voor Film by the Sea

Het duurde lang voordat hij de keus maakte voor Ninja Baby. Er was nog een andere film die in aanmerking kwam als openingsfilm, maar die was conservatief en meer mainstream. Het was dus de keuze tussen veilig en artistiek, en met het oog op de veranderingen die hij voor het festival in petto heeft, werd het de controversiële film Ninja Baby over een 18-jarig meisje dat ongewenst zwanger raakt.

Onder de bevlogen leiding van directeur Jan Doense moet het festival internationaal meer bekendheid krijgen. Dat doe je niet alleen door buitenlandse films te programmeren. "Dat heeft ook te maken met een bepaald prestige wat je ontleent aan je competities en de premièrefilms, daar is nog wel een slag te slaan", zegt Doense.

Hij merkt dat het moeilijker is om een film exclusief voor een festival in Vlissingen te krijgen dan voor een festival in de Randstad. "We moeten er aan werken dat salesagents, producenten en distributeurs de weg naar Vlissingen weten te vinden." Ook dagelijkse premières met gasten op de rode loper en internationale thema's zoals The good, the bad and the ugly over Italiaanse cinema moeten ervoor zorgen dat het festival meer aandacht trekt van landelijke en buitenlandse pers.

Andere tijden

Dat zoiets niet vanzelf gaat weet hij inmiddels ook. 'Het zijn andere tijden, er is minder mogelijk dan in het roemruchte verleden van Film by the Sea. De afgelopen jaren heeft het festival in zwaar weer gezeten, ik ga proberen om de zaak weer op de rit te krijgen.

De 23ste editie van Film By the Sea is van 10 t/m 19 september in bioscoop Cine City in Vlissingen.