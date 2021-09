Honderden Schouwse kinderen komen samen voor de grootste levende animatie ter wereld

Alle kinderen kregen een boek met verschillende gekleurde bladzijdes voor zich, die ze op commando om moesten omslaan. De animatievideo werd van bovenaf gefilmd, waardoor de kleuren in één vloeiende beweging veranderden in onder anderen een groot wit hart. "Het wordt een videoclip met muziek van het Zeeuws Orkest en de Middelburgse band PEER", vertelt René Bosma van Act as One.

'Een filmpje met een boodschap'

"Het wordt een filmpje met een boodschap, een film waarin we laten zien hoe belangrijk het is om goed voor de aarde te zorgen, dat we de CO2-emmissie naar beneden moeten krijgen, eigenlijk naar nul en dat het een oproep aan de wereld is om daarmee aan de slag te gaan."

Bijna 2000 jongeren deden mee aan de klimaatboodschap in Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

"We kregen een speciaal oortje en zo kon je dus horen wat je precies moest doen en of je de bladzijde moest omslaan. Het was helemaal niet moeilijk", vertelt Senay, een van de scholieren die meedeed aan de actie.

"Mooi om te zien hoe de jongeren kijken naar klimaatverandering", vindt Bosma. "Als je vraagt aan hen: wat betekent klimaatverandering voor jou en hoe denk je dat jouw toekomst eruit gaat zien? Dan denken ze erover na, ze denken ook in oplossingen."

Eerder werd voor 'Act as One' de graansilo in Zierikzee beschilderd. In november moet de video de wereldleiders wakkerschudden bij de klimaattop in Glasgow. Voor wie nu al benieuwd is. Vrijdagavond vanaf half acht wordt de animatie al vertoond op www.actasone.nl.