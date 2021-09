Van judo naar rugby: Sjors Riddersma wil ook bij Oemoemenoe de top halen

"Ik noem hem mijn silverback gorilla", zegt Reweti Montgomery, coach van Oemoemenoe. De Nieuw-Zeelander verwelkomde Riddersma iets meer dan een jaar geleden voor het eerst op de training. "Toen keek ik echt mijn ogen uit, ik wist niet wat ik moest doen en waar ik wel of niet mocht lopen", herinnert Riddersma zich.

Sindsdien heeft Riddersma veel geleerd over rugby. Volgens zijn trainer is dat mede te danken aan zijn topsportachtergrond. "Ik zie niet zozeer de judoka in hem, maar merk het aan zijn mentaliteit. Hij wil altijd het beste uit zichzelf halen en geeft zich helemaal voor het team."

Sjors Riddersma begint dit weekend aan het seizoen in de ereklasse met rugbyvereniging Oemoemenoe en was eerst judoka (foto: fdjgfdj)

"Dat was zeker in het begin wel even omschakelen hoor", zegt Riddersma. Als judoka was hij gewend zelf verantwoordelijk te zijn voor winst of verlies, maar in het rugby gaat het team boven alles. "Dan moet je dus wel eens een foutje van een ander goedmaken, maar andersom werkt het ook zo en dat helpt mij als beginnende rugbyer enorm."

Toen hij zich een jaar geleden meldde bij Oemoemenoe was de 26-jarige Middelburger net weer in zijn geboortestad komen wonen. De jaren ervoor had hij op Topsportcentrum Papendal, in de buurt van Arnhem, gewoond en geleefd voor zijn sport judo. "Uiteindelijk ben ik na vier jaar in overleg met de bondscoach gestopt, omdat ik toch niet de kans kreeg waar ik op hoopte."

Na een stevige tackle gaat Sjors stug door. Dat typeert hem als sporter." Reweti Montgomery, coach Oemoemenoe

Eenmaal terug in 'zijn' Middelburg, wilde de topsporter in ruste toch weer iets gaan doen en besloot te gaan voor rugby. "Net als judo is rugby een fysieke sport. Daar had ik natuurlijk al ervaring mee en dat leek me wel handig."

Spijt van keuze heeft Riddersma nog niet gehad: als rugbyer houdt hij zich goed staande bij Oemoemenoe. "Door judo weet ik hoe ik mijn lichaam moet gebruiken", aldus Riddersma, die naar eigen zeggen 'vooral wordt gebruikt voor het betere beukwerk' door zijn trainer. Montgomery: "Laatst werd 'ie stevig getackeld, toen wilde ik hem wisselen. Maar Sjors schudde z'n hoofd en ging stug door. Dat zegt veel over hoe hij op het veld staat."

Zware seizoenstart

Zaterdag kunnen trainer en speler meteen aan de bak, want Oemoemenoe opent het nieuwe seizoen tegen Diok. De ploeg uit Leiden is een van de sterkere ploegen in de ereklasse. Riddersma is benieuwd of hij zich kan meten de top van Nederland. "Vorig seizoen heb ik in het eerste en tweede gespeeld, maar ik ben met veel hulp van mijn teamgenoten een stuk beter geworden. Ik wil me dit seizoen graag verder ontwikkelen."