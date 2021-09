Hollander was er even 'schijtziek' van, maar denkt toch dat GOES op de goede weg zit

GOES-aanvoerder Ruben Hollemans baalt na een nederlaag (foto: Orange Pictures)

Een belangrijk verbeterpunt voor de Bevelanders is het verdedigen van standaardsituaties: vijf van de zeven tegentreffers die het elftal van Hollander incasseerde, kwamen voort uit een vrije trap, hoekschop of inworp. "Daar hebben we voor de wedstrijd tegen Staphorst wat dingen in veranderd op verzoek van de spelers", zegt Hollander, die in Overijssel tot zijn frustratie zag dat het probleem daarmee nog niet verholpen was.

Tegen Staphorst voetbalde GOES bij vlagen wederom goed mee met zijn tegenstander en kreeg GOES ook enkele kansen om op het scorebord te verschijnen. "Maar die benutten we niet, zoals we al vaker gezien hebben de afgelopen weken", zegt Hollander. Zodoende staat GOES na vier duels, waarvan twee doelpuntloze remises, met drie punten 13e in de Derde Divisie. "We moeten gaan winnen, want anders ontkom je er niet aan naar onderen te moeten kijken."

Veldspel biedt perspectief

Een overwinning tegen Ter Leede zou daarom heel erg welkom zijn en de kritische Hollander heeft er desondanks veel vertrouwen in dat die zege er binnenkort toch echt gaat komen. "Het veldspel is goed, we creëren de kansen, maar hebben er te veel nodig om tot een doelpunt te komen. Om te winnen zal dat beter moeten, net als het verdedigen van dode spelmomenten."

Hage terug in selectie

Voor het duel met Ter Leede keert Sylvio Hage terug op de bank. De aanvaller miste de laatste twee wedstrijden wegens ziekte, maar is weer hersteld. "Wel heeft hij nog wat last van zijn hamstring, dus daar ben ik voorzichtig mee", bekent Hollander. Verdediger Renzo Roemeratoe is een duel geschorst vanwege de rode kaart die hij ontving tegen Ajax. Guillaume Clinckemaillie is nog niet speelklaar: de aanvaller uit België hervat komende maandag de groepstraining.

Voetbal zaterdag, derde divisie A (foto: Omroep Zeeland)