Documentaire 'We noemden hem krielkip' moet mensen aan het denken zetten: pesten is niet oké

De documentaire is gemaakt door oud-klasgenoot Mercy Kamermans en Eric Holm. Dennis stond bij veel oud-klasgenoten bekend als struisvogel of krielkip. "Ik kan me niet herinneren dat er echte pesters waren in de klas, het werd gewoon sociaal geaccepteerd dat Dennis een beetje anders en raar was. Hij had veel piekhaar en daarom kreeg hij die bijnamen", vertelt Kamermans. "De titel van de documentaire 'We noemden hem krielkip' is hard, maar slaat wel in als een bom. Het is de bedoeling dat het verhaal van Dennis mensen aan het denken zet."

Broer Mark

In de film bekijkt Mark de Groot, de broer van Dennis, oude schoolfoto's met zijn vrouw. "Ik was toen zelf negen en het werd in die tijd wel besproken dat Dennis werd gepest, maar er werd amper aandacht aan gegeven waardoor er weinig begrip was voor mijn broertje", vertelt De Groot.

Hij is inmiddels zelf docent op de middelbare school en is blij dat het onderwerp niet meer taboe is. "Het is heel belangrijk voor de slachtoffers om erover te praten en daar is tegenwoordig de mogelijkheid voor. Ook vanuit de overheid worden er diverse projecten opgericht tegen pesten, dat doet mij goed."

Documentairemaakster Mercy Kamermans met Mark de Groot bij de poster van de film 'We noemden hem krielkip' (foto: Omroep Zeeland)

De vraag die Kamermans jarenlang bezighield wordt eindelijk beantwoord en dat geeft voldoening: "Toen ik zijn hele verhaal van verschillende mensen hoorde heeft me dat rust gegeven. Ik begrijp waarom Dennis zich zo voelde en kan het loslaten."

Ook mooie momenten

Ook De Groot is tevreden over het resultaat. "Het is een levensverhaal en Dennis wordt niet weggezet als alleen een slachtoffer. De mooie momenten van zijn leven worden ook gevierd en dat maakt het een zeer warme en empathische film", aldus De Groot.

De opnamedagen waren soms best emotioneel voor De Groot: "Je gaat toch de diepte in over een pijnlijk deel van mijn persoonlijke geschiedenis, maar het was zeker de moeite waard om het te vertellen."

De documentaire wordt tijdens de Week Tegen Pesten (van 27 september t/m 1 oktober) op verschillende middelbare scholen in Zeeland vertoond. "Dat maakt deze film zeer waardevol zodat pesten in ieder geval bespreekbaar blijft en wellicht tot preventie kan leiden."