Belg rijdt 163 kilometer per uur waar 100 is toegestaan in 's-Heerenhoek

De politie betrapte de Duitse bestuurder met twee keer de toegestane snelheid (foto: ANP)

Op de Sloeweg in 's-Heerenhoek zagen agenten gisteravond rond 19.50 uur dat een 45-jarige Belgische automobilist 163 kilometer per uur reed waar maximaal 100 is toegestaan. Na een wettelijk verplichte correctie van 5 kilometer bleek de man nog 58 kilometer harder te hebben gereden dan is toegestaan. De agenten zetten de bestuurder aan de kant en namen zijn rijbewijs in beslag.

Laserapparaat

In Middelburg onderging een automobilist hetzelfde lot. Op de Nieuwe Vlissingseweg controleerden agenten met een laserapparaat. Een 30-jarige Middelburgse automobilist werd rond 20.30 uur vastgelegd op 149 km/u, terwijl maximaal 80 op die weg is toegestaan. Na een correctie bleek hij 64 kilometer per uur te hard te hebben gereden. Ook zijn rijbewijs is ingenomen door de politie. Een officier van justitie bepaalt in beide gevallen of de chauffeurs hun rijbewijs terugkrijgen.

Beginnend en onder invloed

In de Steenstraat in Hulst hield de politie een 24-jarige inwoner van Terneuzen aan omdat hij te hard reed en bovendien vier keer meer had gedronken dan maximaal is toegestaan. Ook hij mocht zijn rijbewijs, dat hij nog niet zo lang geleden gehaald bleek te hebben, inleveren.