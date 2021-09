Hoek geeft voorsprong in slotfase weg en wint weer niet

Lieven Gevaert (foto: Corrado Francke)

Hoek kende een droomstart, want al na negen minuten was het raak voor de thuisploeg. Met een diagonaal schot benutte spits Steve Schalkwijk de eerste kans van de wedstrijd. Niet veel later was het opnieuw raak. Rik Impens dribbelde naar de rand van het strafschopgebied, had meerdere afspeelmogelijkheden, maar verraste de keeper van de Friezen met een laag schot: 2-0.

De Vroe

Na dat doelpunt kreeg Harkemase Boys voor rust nog een aantal kansen op de aansluitingstreffer. Eerst kopte Arnoud Bentum over, daarna werd een fout van doelman De Vroe (hij ging vorige week tegen Stedoco al in de fout) nu niet afgestraft en vlak voor rust redde diezelfde De Vroe met zijn voet op een inzet van Henny Bouius.

Griffin de Vroe (foto: Corrado Francke)

In de tweede helft ging Harkemase Boys, dat in Hoek zes geblesseerde spelers miste, opnieuw op jacht naar de 2-1. Een van de afwezigen was spits Berwout Beimers, eerder dit seizoen nog twee keer trefzeker tegen GOES. Harkemase Boys zette Hoek onder druk, maar tot veel grote kansen leidde dat niet.

Toch nog gelijk

Toch scoorden de bezoekers in de slotfase nog twee keer. Hoek had eerst een kans op 3-0 laten liggen, toen Henny Bouius de spanning nog terug wist te brengen door 2-1 te scoren. En drie minuten later was het opnieuw raak. Bentum tekende voor de 2-2 en liet Hoek in mineur achter. Bijna gingen de Friezen zelfs nog met drie punten naar huis, maar omdat Kian Visser de paal raakte, bleef Hoek een nog groter drama bespaard.

Scoreverloop

1-0 Steve Schalkwijk (9)

2-0 Rik Impens (16)

2-1 Henny Bouius (85)

2-2 Arnoud Bentum (88)

Opstelling Hoek

Griffin de Vroe, Alexander Embrechts, Niels de Pauw (Steven Smulder/12), Roycel James (Seppe Vereecke/81), Ruben de Jager, Jonathan Constansia, Karim Bannani, Giovanni Delannoy (Jahrdell Constansia/77), Rik Impens, Istvan Bakx, Steve Schalkwijk