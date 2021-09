Open Monumentendag is veel meer dan kerken, molens en vestingwerken

En dat wordt gewaardeerd. De bezoekers die door de openstaande deur van de Gasthuiskerk aan het Havenplein lopen kijken hun ogen uit. Een van de bezoekers merkt ook op hoe fijn het is dat dit weer kan: "De laatste tijd moet je overal afspraken maken en registreren. het heel fijn om gewoon te kunnen wandelen en ergens naar binnen te kunnen gaan. Deze gebouwen zijn er om bewonderd te worden."

Geen waterpas nodig

De voormalige visserswoning van Charlotte Beunders in Zierikzee is ook te bezoeken. De woning stamt uit 1799 en heeft onder meer een oud balkenplafond. Daarnaast is er bijna niets recht in het huis, wat betekent dat de waterpas er weinig te doen heeft.

Charlotte woont er nu en waant zich vandaag in een soort museum. "Soms zijn mensen die het huis op Open Monumentendag bezoeken heel keurig", legt Beunders uit. Die vragen dan netjes wat ze mogen bekijken en waarderen het dat ze eens een kijkje mogen nemen. Maar er zijn ook anderen: "Die lopen naar binnen en die denken dat ze overal mogen kijken, maar dat is natuurlijk niet zo."

De oude kast is een monument op zich (foto: Omroep Zeeland)

Verderop aan het Havenplein in Zierikzee doet ook een platenzaak mee aan open Monumentendag. Het gebouw heeft een lijstgevel uit 1800. De naam "De 12 Apostelen" stamt al uit 1667 en het winkelinterieur is beschermd. Dat stamt uit 1825. "Eigenaar Louis Kleingeld: "De vitrinekast uit 1825 is beschermd interieur. Ik wist niet dat zoiets bestond." Het betekent dat de kast niet mag worden verwijderd, maar dat is Kleingeld ook helemaal niet van plan.

Altijd 'Open Monumentendag'

In tegenstelling tot andere monumenten die na dit weekend de deuren weer zullen sluiten kent de platenzaak ruimere openingstijden. "In principe zijn we zes dagen in de week open en in de zomer vaak zeven. Dan zijn we de hele week monument en open!"

Ook morgen zijn er nog monumenten te bezoeken.