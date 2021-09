GOES nog steeds op zoek naar eerste zege

Archief: Ruben Hollemans (foto: Orange Pictures)

GOES ging voortvarend van start, want Francis Kabwe Manengela opende de score in de zesde minuut. Uit een voorzet wist hij eerst te kappen en vervolgens de bal in de verre hoek te krullen. Hierna kreeg GOES een tegenslag te verwerken. Ralph de Kok moest het veld met een blessure verlaten. Julian van de Kreeke kwam voor hem in de plaats. Hierna werd Ter Leede sterker. Na ongeveer een half uur scoorde Bart van der Weijden de gelijkmaker, die ook de ruststand bleek.

De tweede helft startte met kansen voor beide partijen. Zo schoot Mbikulu in de 47e minuut voorlangs en een minuut later mocht Ter Leede een corner nemen. Een sterke aanval van Ter Leede in de 53e minuut, eindigde met een schot op doelman Lentink. Tien minuten later was het wel raak voor de thuisploeg. Dirk Hoekstra tikte een corner van dichtbij binnen.

Drukke eindfase

Trainer Kevin Hollander zag dat zijn ploeg aanvallendere impulsen nodig had en wisselde daar ook naar. Hiep Nguyen werd gewisseld voor de aanvallender ingestelde El Ouazanni. Ook aanvaller Huib van Hecke kwam het veld in. Hij werd ingebracht voor verdediger Maipauw. Gelijk na de eerste wissel kreeg GOES een kans. Jelle Klap hakte de bal net voorlangs na een afgeslagen corner. Toch waren de omzettingen niet genoeg. De thuisclub scoorde in de 86e minuut de 3-1 waardoor de wedstrijd beslist was. Huib van Hecke wist in de extra tijd toch nog een doelpunt te maken, maar het bleek niet genoeg. GOES bleef steken op 3-2.

Scoreverloop

0-1 Francis Kabwe Manengela (6)

1-1 Bart van der Weijden (28)

2-1 Dirk Hoekstra (64)

3-1 Thijs Haarman (86)

3-2 Huib van Hecke (90+2)

Opstelling GOES

Matthew Lentink, Jelle Klap, Reza Maipauw (Huib van Hecke/79), Stefan de Bert, Ralph de Kok (Julian van de Kreeke/14), Sven Mbikulu, Ruben Hollemans, Gianni Tiebosch, Riad Elloukmani, Francis Kabwe Manengela, Hiep Nguyen (Souffiane El-Ouazanni/72)