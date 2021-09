Feest in het buitenzwembad van Arnemuiden: na vijf jaar weer zwemdiploma's

"De leerlingen hebben het supergoed gedaan, ik ben echt heel trots", zegt Joyce Verhagen, zweminstructrice van Zwemschool Arnemuiden. "Ze zwommen allemaal heel netjes en ze waren zo enthousiast, daar doe je het als docent voor."

Achter het hek staan trotse ouders en opa's en oma's te kijken. Die zijn blij dat het buitenzwembad in Arnemuiden weer open is. Voorheen moesten zij met hun kinderen naar Serooskerke, Heinkenszand of andere plaatsen in de omgeving voor zwemlessen. "Dat was niet zo handig", vertelt Ellie Weststrate, moeder van zwemleerling Lea. "Ik hoorde net een moeder zeggen dat ze had gebeden dat dit zwembad weer open kon. Iedereen dacht dat het niet zou gebeuren, maar nu staan we er toch!"

Heropening

Het buitenzwembad moest vijf jaar geleden sluiten vanwege financiële problemen. Dankzij een Europese subsidie en een groep enthousiaste vrijwilligers kon het zwembad dit jaar toch heropenen. Door corona weliswaar twee maanden later dan gepland, maar dat is niet onoverkomelijk.

"We zijn ontzettend blij dat het zwembad weer open is", zegt Verhagen. "De ouders zijn ook zo blij, het is echt een plek om bij elkaar te komen."

Eindelijk kon er weer afgezwommen worden (foto: Omroep Zeeland)

Wethouder Johan Aalberts reikte de zwemdiploma's uit. Alle leerlingen waren geslaagd.

