Boere op schot voor winnend Cambuur

Tom Boere juicht na zijn tweede doelpunt tegen Go Ahead Eagles (foto: Orange Pictures)

Vlak voor rust tekende Boere met een rake kopbal voor de 1-1, nadat Cambuur tien minuten eerder op achterstand was gekomen. Vijf minuten na de hervatting zette de oud-speler van onder andere FC Twente Cambuur op een 2-1 voorsprong. De tweede treffer van Boere was de eerste van drie Cambuur-goals in amper zes minuten.

Boere startte tegen Go Ahead Eagles voor het tweede duel op rij in de basis bij Cambuur en maakte zijn eerste doelpunten van dit seizoen. Zijn vorige treffer in de eredivisie dateerde van maart 2018, toen hij namens FC Twente scoorde tegen FC Groningen. In totaal heeft Boere nu zeven keer gescoord in de eredivisie.