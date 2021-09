Versluis en Van Vliet belangrijk voor Excelsior/Barendrecht

Angela Versluis (met haarband) viert haar treffer met rechts van haar Lieve van Vliet (foto: Orange Pictures)

Versluis opende na negen minuten spelen de score in het Van Donge & De Roo Stadion. PSV boog de achterstand nog voor rust om in een 1-2 voorsprong en diep in de tweede helft zorgde Van Vliet voor de gelijkmaker. Even leken de Zeeuwse treffers Excelsior/Barendrecht niet te gaan helpen toen PSV vlak voor tijd de 2-3 scoorde, maar in de slotminuut maakte verdediger Nikki Ridder nog de 3-3.

Versluis en Van Vliet kwamen afgelopen zomer over van hoofdklasser Sparta Rotterdam, dat eerder een samenwerkingsverband had met de Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland (JVOZ). Van Vliet maakte tegen PSV na twee invalbeurten haar basisdebuut voor Excelsior/Barendrecht, Versluis begon voor de derde keer op rij in de basiself van trainer Richard Mank