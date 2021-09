Spotters bewonderen ziekenhuisschip in Bocht van Bath

De Global Mercy is bijna klaar met haar reis van China naar Antwerpen. In China is het schip gebouwd en in Antwerpen wordt het ingericht als ziekenhuisschip, het grootste ter wereld. Op het schip komen 199 ziekenhuisbedden en zes operatiekamers. Als dat allemaal af is, vaart het schip naar Afrika om hulp te bieden aan de armste landen op het continent.

Missie is nog steeds onze passie

Onder de belangstellenden op de dijk staan ook oud-opvarenden van de Mercy-schepen. Onder hen de familie Wilson uit Oostkapelle. Ellen werkte twee jaar op de Africa Mercy en ontmoette daar haar man, die werkte als haar vertaler. De liefde bracht hen naar Nederland. Nu komen ze met hun vier kinderen kijken naar het nieuwe schip.

"De missie is nog steeds onze passie", zegt Ellen Wilson. "Het was ontzettend mooi om het schip voorbij te zien komen omdat je weet dat dit schip een zegen gaat zijn voor heel veel mensen. Het raakte me."

Mooie plaatjes

Maar er komen ook meer dan genoeg scheepsspotters naar het schip kijken. Alexander Hoogstrate uit Kruiningen is een van hen. De Bocht bij Bath is voor hem een mooie plek om te fotograferen: "Hij maakt hier altijd een mooie draai. Ze ziet hem eerst aan de stuurboordkant, dan komt hij recht op je af en dan draait hij door naar bakboord. Dan kun je mooie foto's maken en dat is prima gelukt."

Ziekenhuisschip Global Mercy in de Bocht van Bath. (foto: Alexander Hoogstrate)

Het verhaal van dit ziekenhuisschip maakt de doorkomst voor de ervaren scheepsspotter bijzonder. "Qua schip zelf is het niet het meest sensationele wat we hier voorbij zien komen. Het is vooral een prachtig initiatief." De Global Mercy is 174 meter lang. Hoogstrate: "Er komen er hier voorbij varen die zijn twee keer zo lang en twee keer zo breed, maar het is een heel speciaal schip en ik wilde hem graag op de foto zetten."

De Global Mercy is inmiddels aangekomen in de haven van Antwerpen.

Luister hieronder naar het radioverslag van verslaggever Niels Schuurbiers.

Bij de bocht van Bath kwamen een hoop mensen naar het ziekenhuisschip kijken