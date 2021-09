Poolse plukviering in Kwadendamme: 'Ik voel me hier heel welkom'

Omdat er op Zuid-Beveland veel fruit geteeld wordt, is er in het seizoen vaak vraag naar fruitplukkers. In Kwadendamme willen ze de Poolse arbeiders die daarvoor naar Zeeland afreizen graag thuis laten voelen. Maar ook Polen die permanent in Nederland wonen zijn welkom. "Om het gemis een beetje minder te maken", zegt Anja Nagelkerke. De Poolse woont al veertig jaar in Zeeland en heeft de kerkdienst vertaald voor de Poolse bezoekers.

"De afstand tussen Zeeland en Polen is toch wel groot", zegt Nagelkerke. Ze hoopt dat de kerkdienst bijdraagt aan het verenigen van Poolse arbeiders en Zeeuwen uit de omgeving.

Poolse plukviering (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Patricia Kolodziejcyk lukt dat goed. Zij werkt drie weken lang met haar vrienden als fruitplukker in Zeeland. "Ik voel me hier heel welkom", zegt ze. "De mensen hier zijn heel vrolijk en lachen altijd naar me, als ik ze bijvoorbeeld tegenkom op de fiets." De kerkdienst vindt ze een geweldig idee. "Het is heel leuk om een connectie te maken met de Zeeuwse mensen."

Wat Kolodziejcyk betreft is haar zomerbaantje als fruitplukker in Zeeland voor herhaling vatbaar. "Het is leuk werk voor een tijdje en de mensen zijn heel aardig. Ik kom zeker terug volgend jaar." Naar de Poolse plukviering kan ze dan ook weer, want die wordt ieder jaar in Kwadendamme gehouden.