Goedemorgen! Digitale burgemeester, ventilatie op scholen, mountainbikepad

Jack van der Hoek is nu 1 jaar en 4 maanden burgemeester van Schouwen-Duiveland (foto: Omroep Zeeland)

Zonder geld van het Rijk is het voor de scholen en gemeenten onbetaalbaar om te zorgen voor goede ventilatie in de klaslokalen. Dat zegt Henk Zielstra, bestuurder van de Zeeuwse scholengroep Archipel Scholen die achttien scholen op Walcheren onder zijn hoede heeft. De huidige subsidieregeling van het Rijk noemt hij 'volstrekt ontoereikend'. Hij roept het Rijk op met een regeling te komen die wel werkt.

Op De Ravestein wordt noodgedwongen lesgegeven met de deuren en ramen open (foto: Omroep Zeeland)

Mountainbikers kunnen weer met goed fatsoen terecht in het Poelbos in Goes. Het parcours van ruim 5,5 kilometer was helemaal overwoekerd, maar een groep van dertig vrijwilligers heeft het afgelopen jaar hard gewerkt om de MTB-route weer begaanbaar te maken.

Wethouder Joost de Goffau (l) en initiatiefnemer Willem Poppe bij het mountainbikeparcours (foto: foto's: Streekomroep De Bevelanden)

Het Weer:

Vanochtend zijn er op veel plaatsen enkele mistbanken en lokaal is er ook dichte mist. Maar de zon breekt af en toe door en vanmiddag zijn er

flinke zonnige perioden. Vanochtend is er heel weinig wind, vanmiddag komt er een zwakke tot matige oostenwind op gang. De maximumtemperatuur is ongeveer 21 graden.

Morgen is er in de ochtend eerst zon en laaghangende bewolking, in de loop van de middag en morgenavond is er vanuit het westen kans op buien. Maximum morgen rond 23 graden, en een matige zuidoostenwind.