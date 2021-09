Vrijwilligers maakten mountainbikeroute Poelbos in Goes weer begaanbaar

Mountainebikebord in het Poelbos (foto: Streekomroep De Bevelanden)

Laat de natuur zijn gang gaan en een bestaande route voor mountainbikers verdwijnt als sneeuw voor de zon. Een aantal mountainbikers zag met lede ogen aan hoe bramen en brandnetels bezit hadden genomen van het parcours in het Poelbos. "We hebben ons toen afgevraagd of we het zo moesten laten of dat we het parcours toch weer vrij moesten maken", zegt een van de initiatiefnemers, Willem Poppe. "We kozen voor het laatste."

Facebookgroep

Er werd een Facebookgroep opgezet (MTB-route Poelbos) waarop mensen werden opgeroepen om mee te helpen. "Die Facebookgroep groeide al snel van honderd naar inmiddels ruim driehonderd leden", zegt Poppe. "Uiteindelijk zijn we met zo'n dertig mensen een aantal avonden bezig geweest."

De groep is blij met het eindresultaat. Volgens Poppe is het een bijzondere route. "Het is een prachtig parcours om je stuurtechniek te oefenen. Er zit een aantal bochten in dat snel op elkaar volgt. Je moet dus goed kunnen sturen. En als het geregend heeft, wordt de ondergrond spekglad. Dus je moet ook goed je evenwicht kunnen bewaren."

Plan van aanpak

Omdat onkruid blijft groeien, kan het niet bij één schoonmaakbeurt blijven. Er zal voortdurend gewerkt moeten worden om de MTB-route te vrijwaren van ongewenste begroeiing. Daarvoor is inmiddels een plan van aanpak opgesteld. Poppe: "Met de huidige vrijwilligers moet het mogelijk zijn om het parcours te onderhouden. Maar ik vind wel dat gemeente, provincie en Staatsbosbeheer ons zouden moeten helpen. Het is een bijzondere plek waar veel mensen plezier van hebben."

De Goese wethouder van Sport, Joost de Goffau waardeert de actie van de mountainbikers: "We zijn positief verrast. Het biedt mogelijkheden voor ons als gemeente om een bijdrage te leveren."

