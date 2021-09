Oproep aan het Rijk: 'Kom met regeling voor betere ventilatie op scholen die wél werkt!'

Op De Ravestein wordt noodgedwongen lesgegeven met de deuren en ramen open (foto: Omroep Zeeland)

Zeeuwse scholen willen voor in totaal 1,3 miljoen euro investeren in betere ventilatie. Dertig procent daarvan zou dan gefinancierd worden door het Rijk, via de zogeheten SUViS-regeling, wat staat voor Specifieke uitkering ventilatie in scholen. Voor heel Nederland is er 300 miljoen uitgetrokken, maar volgens Zielstra is dat veel te weinig.

Verspreiding corona tegengaan

Die regeling is opgezet om scholen aan te sporen om de ventilatie te verbeteren, met als doel om de verspreiding van corona tegen te gaan. Maar niet één Zeeuwse aanvraag is goedgekeurd.

Dat komt doordat alleen het installeren van een nieuw ventilatiesysteem in aanmerking komt. Iets simpels als het installeren van ventilatieroosters of het aanbrengen van CO2-meters om de luchtkwaliteit te monitoren vallen buiten de regeling. Volgens Zielstra kan en moet dat beter. Want de tijd dringt.

'Geen geld meer over'

Zelfs al zou het Rijk de subsidie-aanvragen wél goedkeuren, dan nog zou het volgens Zielstra te duur zijn om op al 'zijn' achttien scholen op Walcheren de ventilatie op orde te brengen. "Een nieuw ventilatiesysteem voor een middelbare school kost al gauw een miljoen. En voor een basisschool zullen die kosten wat lager zijn, zeg vijf à zes ton. Maar doe dat keer het aantal scholen in onze scholenkoepel en zelfs al krijgen we dan dertig procent vergoed, dan nog zouden we geen geld meer overhouden voor onze basistaak: lesgeven."

Maar zelfs die dertig procent krijgt hij niet. Want vrijwel alle aanvragen zijn afgewezen, ook die van zijn Archipel Scholen. En er komt dan wel een nieuwe ronde, maar de voorwaarden blijven vrijwel identiek. Dus Zielstra heeft zo zijn twijfels over of een nieuwe aanvraag wel zin heeft.

Oproep aan het Rijk

Daarom doet hij een oproep aan het Rijk: "Als je ziet dat het niet werkt, dat die SUViS-regeling niet voldoet, bedenk dan een regeling die wél werkt. Want dit kun je niet zomaar op de scholen en gemeenten afwentelen."

Want dát er iets moet gebeuren is voor Zielstra duidelijk. "Als wij zeggen dat we een kenniseconomie zijn en dat we onderwijs belangrijk vinden, dan is het toch vreemd dat het gemiddelde kantoorpand geweldige ventilatie heeft terwijl onze kinderen het maar zonder ventilatie moeten doen?"

Voortschrijdend inzicht

Dat er nu zoveel scholen zijn met slechte ventilatie, heeft volgens Zielstra vooral te maken met voortschrijdend inzicht. "We weten nu veel beter hoe belangrijk goede ventilatie is, niet alleen om verspreiding van infectieziekten als corona tegen te gaan, maar ook voor de schoolprestaties van onze kinderen. Want bij een te hoog gehalte CO2 blijkt het voor hen moeilijk om zich te concentreren. Maar toen de meeste van onze scholen gebouwd werden, was dat nog niet bekend."

Voorlopig moeten de scholen dus maar alle ramen en deuren openzetten, in de hoop dat de wind zorgt voor voldoende verse lucht. "Maar dat is straks in de winter ook niet bepaald een pretje. Dan moeten de docenten en leerlingen een jas of vest aan. En wij als schoolbestuur worden flink op kosten gejaagd omdat we met de open ramen stoken. Dus dat moet je ook niet willen."