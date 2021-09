Vierde golf golft in Zeeland na

Coronacurve in Zeeland weer een beetje omhoog (foto: ANP)

De vierde golf, die in de laatste week van juni in Zeeland begon en sterk piekte rond 15 juli, zakte daarna wel flink. Maar die daling remde af en inmiddels is de curve weer omhoog aan het gaan.

De oorzaak moet gezocht worden in gemeenten zoals Tholen en Terneuzen die na een periode van zeer lage cijfers nu weer méér besmettingen laten zien.

Het blijkt lastig om het cijfer laag te houden. In Noord-Beveland bijvoorbeeld werd vorige week nog stil gestaan bij het moment dat er precies veertien dagen achter elkaar geen enkele nieuwe besmettingen was geconstateerd. Maar afgelopen weekend was die reeks voorbij, want zaterdag werd in die gemeente één nieuwe besmetting geregistreerd en gisteren zelfs vijf.