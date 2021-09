Zeeuwse motorrijder (25) komt om bij eenzijdig ongeval in Friesland

Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeval. De motorrijder zou van de weg zijn geraakt en op het fietspad naast de weg terecht zijn gekomen.

Rijles

Een agent die bij het ongeluk ter plaatse was riep zaterdag alle motorrijders op om extra rijlessen te nemen. "Lang niet altijd is het direct aan de motorrijder te wijten, dat deze bij een ongeval betrokken raakt. Maar vaak had een situatie wel voorkomen kunnen worden door meer kennis en kunde te hebben van de motor, en meer zelfs in het herkennen en inschatten van situaties", schreef hij. Later liet hij weten dat zijn opmerking niet specifiek op dit ongeval betrekking had.

Zeeuwse motorrijder omgekomen in Friesland (foto: Camjo media)

Later liet de man weten dat het niet de bedoeling was om kritiek te leveren op deze motorrijder. De opmerking zou in het algemeen bedoeld zijn.