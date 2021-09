De digitale burgemeester: Jack van der Hoek

Een rondje door Zierikzee lopen met Jack van der Hoek maakt duidelijk dat hij al goed is geland als burgemeester. Een kerkelijk actief persoon spreekt hem aan over een komende activiteit en een mannelijke bezoeker op een terras noemt Van der Hoek een 'knappe man'. Ook een aantal ondernemers kennen de 'nieuwe' burgervader echt wel na een jaar.

Jack van der Hoek (1963, Den Haag) was wethouder in de gemeente Uitgeest (2008-2010) en de gemeente Haarlem (2010-2016). Van 2016 tot begin dit jaar was Van der Hoek namens D66 lid van Gedeputeerde Staten in de provincie Noord-Holland. Hij werkte onder andere bij de Nederlandse Veiligheidsdienst, het Amsterdams Historisch Museum, de gemeente Purmerend en Haarlem.

Op het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland kennen ze Jack van der Hoek natuurlijk ook. Maar doordat ambtenaren pas sinds kort weer mondjesmaat worden toegelaten om te komen werken, ontstaan er soms vreemde situaties zegt Van der Hoek zelf: "Ik kom soms mensen tegen in het restaurant die ik nog nooit gezien heb, terwijl ik hier toch een jaar zit."

De digitale raadsvergaderingen leidt Van der Hoek strak en effectief. Met strikte handhaving van de spreektijd voor de raadsleden en met inachtneming van de afgesproken regels. "Ik krijg van de raad terug dat het goed loopt, maar iedereen snakt toch ook wel naar het fysiek elkaar ontmoeten," zegt hij. "Het is handiger dat je in overleggen, zeker over zwaardere onderwerpen, elkaar goed in de ogen kan kijken in plaats van dat het digitaal moet."

Jack van der Hoek spreekt burgemeester aan in Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

Het is de burgemeester duidelijk geworden dat digitaal vergaderen een goede oplossing was in coronatijd, maar dat het zeker zijn beperkingen kent: "Soms neemt irritatie eerder toe. Als je alleen maar naar elkaar luistert, kun je elkaar niet altijd goed begrijpen."

De non-verbale communicatie is tijdens digitaal vergaderen moeilijk te volgen, maar ook de informele contacten onderling voor en na een vergadering vallen weg. "De nazit, waar het gaat om goede onderlinge verhoudingen, is natuurlijk ook belangrijk. Hoe het met je gaat, maakt ook uit hoe je in een vergadering zit."

Jack van der Hoek, burgemeester van Schouwen-Duiveland (foto: Omroep Zeeland)

Van der Hoek vindt het zijn taak om te letten op goede onderlinge verhoudingen: "Een van de kerntaken van de burgemeester is letten op de menselijke maat, op de verbinding, maar dat iedereen hier in het gemeentehuis, maar ook op het eiland, goed tot zijn recht komt."

De volgende raadvergadering in Schouwen-Duiveland is gepland op 30 september. Maar die is nog digitaal.

