Op deze school zijn er al jarenlang klachten, maar betere ventilatie komt er voorlopig niet

Directeur Misa Lekoska van De Ravestein somt op om wat voor klachten het gaat. "Hoofdpijn, geprikkelde ogen, droge ogen, migraine-aanvallen." En dat zijn dan de klachten bij docenten, maar ook de kinderen hebben er last van. "We merken dat in de loop van de middag de aandacht verslapt. Ze gaan hangen op de tafel en moeheid treedt op."

Relatief nieuw gebouw

De school van Lekoska zit in De Combinatie, een brede school en multifunctioneel centrum waar ook twee andere scholen onder hetzelfde dak zitten. Daar spelen dezelfde klachten. Dat terwijl De Combinatie een relatief nieuw gebouw is en al een ventilatiesysteem heeft.

Maar volgens Lekoska voldoet dat systeem niet. "Er zijn in opdracht van de gemeente wel metingen verricht. En daaruit zou blijken dat het in orde zou moeten zijn. Maar tot dusver verhelpt dat niet de klachten van de mensen die hier werken. Dus ik denk dat het beter moet en kan."

Financiële hulp van het Rijk

De zogenoemde SUViS-regeling (Specifieke uitkering ventilatie in scholen) leek uitkomst te bieden. Want mede dankzij financiële hulp van het Rijk zou er een nieuw ventilatiesysteem komen. De totale kosten voor het verbeteren van de ventilatie in het hele gebouw werden geraamd op bijna 98.000 euro.

Dertig procent zou betaald worden door het Rijk en de gemeente en het schoolbestuur zouden beide 35 procent van de kosten op zich nemen. Maar die aanvraag voor deze subsidie is niet goedgekeurd. Dat overkwam ook alle andere aanvragers uit Zeeland.

Teleurstelling

Dus dat nieuwe ventilatiesysteem komt er voorlopig niet. En dat is voor Lekoska een grote teleurstelling. "Zeker voor mijn leerkrachten maar ook voor de kinderen. Want die hebben het misschien niet door, maar zij hebben er wel degelijk ook last van. En mijn leerkrachten willen gewoon in een goede werkomgeving werken."

Op De Ravestein wordt noodgedwongen lesgegeven met de deuren en ramen open (foto: Omroep Zeeland)

Daar komt in tijden van corona nog bij dat de verspreiding van het virus met ventilatie moet worden tegengegaan. Dus wordt er nu met open ramen en deuren lesgegeven. Met de hoop dat de wind voor luchtverversing zorgt.

Vesten en jassen aan in de klas

Dat is prima als het lekker weer is, maar als het straks weer frisser wordt betekent dat voor de docenten en leerlingen dat ze met vesten en jassen aan in de klas zitten. "Het is soms fris met alle ramen open, maar tot nu toe doen we dat wel."

Wij doen er zelf alles aan, maar het zou fijn zijn als er van bovenaf ook iets gebeurt." Misa Lekoska, directeur De Ravenstein

Sowieso doet de school er volgens Lekoska alles aan om de klachten tegen te gaan. "We gaan vaak met de kinderen naar buiten, buitenlessen. Dat is niet alleen goed voor de ventilatie maar sowieso goed om te doen. Verder gymmen we nog steeds buiten, terwijl het wél weer binnen mag. Wij doen er zelf alles aan, maar het zou fijn zijn als er van bovenaf ook iets gebeurt."

Alle aanvragen afgekeurd

Maar het lijkt erop dat er van bovenaf weinig actie ondernomen wordt. Zeeuwse scholen hebben, via de gemeenten, voor 1,3 miljoen euro aan plannen ingediend voor het verbeteren van de ventilatie. Daarvan zou bijna 400.000 euro via de SUViS-regeling gefinancierd kunnen worden, ware het niet dat alle aanvragen zijn afgekeurd.

Volgens Henk Zielstra, de bestuurder van Archipel Scholen, de Zeeuwse scholenkoepel waar De Ravenstein onder valt, is die SUViS-regeling dan ook volstrekt ontoereikend. "Als we het onderwijs serieus nemen dan moet die ventilatie op orde zijn, maar zelf kunnen we dat niet betalen."

Oproep aan het Rijk

Hij doet daarom een oproep aan het Rijk. "Als je ziet dat het niet werkt, dat die SUViS-regeling niet voldoet, bedenk dan een regeling die wél werkt. Want dit kun je niet zomaar op de scholen en gemeenten afwentelen."

Lees ook: