Buren kunnen dood van omgebrachte buurman niet bevatten: 'De liefste man uit de straat'

Inwoners van Biggekerke hoorden vanmorgen sirenes en zagen politieauto's richting de normaal zo rustige Noordweg rijden. "Ik kwam net thuis en werd gebeld door m'n dochter", zegt buurman Bart Koets. "En m'n schoonzoon belde ook. Bij hem kwam Henk drie keer per week melk halen."

Koets is erg geschrokken van wat er gebeurd is met zijn buurman. "We hadden een hele goede verstandhouding. Ik heb al twintig jaar een stuk land naast zijn hof. Vorige week sprak ik hem nog, omdat hij een stuk van me wilde kopen. En als hij langs onze boerderij fietste, dan zwaaide hij altijd. Er is in twintig jaar geen onvertogen woord gevallen tussen ons. Hij was echt een fijne buurman."

Niet over privéleven

Wat er met zijn buurman gebeurd is, weet Koets niet. "Ik heb weleens wat gehoord en ook weleens wat gezien, maar precies weet ik het niet. Wij hadden het nooit over dingen uit ons privéleven. Maar wat er ook met hem is gebeurd, het is heel erg triest."

Politieonderzoek bij de Noordweg in Biggekerke (foto: Omroep Zeeland)

Andere buurtbewoners bevestigen het beeld dat Koets van zijn buurman schetst. "De liefste man van de straat", zegt een vrouw op een fiets. Een andere vrouw, die met haar kleinkind op pad is, kan het niet geloven als ze hoort wat er gebeurd is. "Zulke aardige mensen en dan word je leven zo verwoest. Het is verschrikkelijk."

