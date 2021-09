Thoolse senioren mogen eindelijk weer op vakantie: 'Ik hoop dat we pret hebben'

Mevrouw Gijzen-Koster gaat mee op vakantie en heeft er zin in: "Ik ga graag op vakantie en het is nog mooi weer ook! Limburg is heel mooi, dus we hebben alles wat we hebben willen. Ik hoop dat het gezellig wordt en dat we pret hebben."

Vlaaien bakken

Vanuit het verzorgingshuis in Sint-Annaland vertrekt de groep met de bus naar Limburg. Hanneke Aret is één van de begeleiders van de groep: "Er gaat maar één man mee, dus die zal veel aandacht krijgen van de dames. Het geheugen van de cliënten is kort, maar we zien op de momenten dat we daar zijn echt genietmomentjes. Daar doen we het voor."

Er staan allerlei activiteiten op het programma: "Zo gaan we winkelen in Maastricht, maar bijvoorbeeld ook vlaaien bakken", legt Aret uit.

Vanuit het verzorgingshuis in Sint-Annaland vertrekt de groep met de bus naar Limburg (foto: Omroep Zeeland)

Vakantieganger Gijzen-Koster ziet vooral die laatste activiteit wel zitten: "Dat is heerlijk, we moeten het zelf ook proeven! Dat is het leukste van alles. En er mislukken waarschijnlijk ook dingen, dan wordt er vreselijk gelachen," vertelt ze met een grote lach op haar gezicht.

Zingen in de bus

Of er gezongen wordt in de bus, is volgens haar nog even de vraag: "Dan moet er iemand een lied inzetten. Als iedereen meedoet, is het gezellig. We zien het wel even!"

Aanstaande vrijdag komen de reizigers terug van hun trip naar Limburg. Volgende week vertrekt een tweede groep cliënten van Schutse Zorg Tholen naar diezelfde provincie.