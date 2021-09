Gedeputeerde De Bat oogst lof als spreekstalmeester op CDA-congres

Complimenten voor Jo-Annes de Bat als voorzitter CDA congres (foto: Omroep Zeeland)

De Bat werd in augustus gevraagd om het congres te leiden en kon daardoor meekijken en meedenken met de voorbereidingen. De Zeeuwse politicus heeft ervaring met het voorzitten van digitale bijeenkomsten, want die zijn er de afgelopen tijd meer geweest vanwege corona. Nu vonden zijn collega's hem rijp om het 'in het echt' te doen.

Alle ontwikkelingen van de laatste tijd zorgden ervoor dat het congres beladen was, maar De Bat was blij dat nu iedereen zijn zegje kon doen en 'het gedoe na de bijeenkomst achter zich kon laten'. "Achter de schermen werkte een team dat alles op alles zette om de dingen goed te laten verlopen", reageert De Bat. "Ik hoefde het alleen maar aan elkaar te praten."

De Bat tijdens het CDA-congres (foto: Facebook-pagina Jo-Annes de Bat)

En dat ging hem, in ieder geval wat betreft de CDA-aanhang, goed af. Er werd (en nog steeds) op Twitter en Facebook met complimenten gestrooid. De Bat zelf had daar wat moeite mee, maar heeft geleerd om dat te accepteren voor wat het is en dat er daarna weer snel naar voren gekeken moet worden: "Die tijdelijkheid van complimenten moet je inzien."

Statenlid Fred Walravens heeft nog tips voor De Bat (foto: Omroep Zeeland)

Zeeuws Statenlid Fred Walravens van Forum voor Democratie had geen inhoudelijk oordeel over het voorzitterschap op het congres, maar reageerde wel met een modetip voor De Bat op Twitter: "Nou nog andere schoenen en dan ben je helemaal de man! Tijdens het kijken naar de linkerfoto moest ik ineens aan #bloemschoen denken. Geen flauw idee waarom, maar ik moest het even kwijt."