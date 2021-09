Zeeuwse Evelien ziet Oostenrijkse maatregelen verscherpt worden, maar kon toch even feesten

Evelien, onze Zeeuw in Oostenrijk (foto: Omroep Zeeland)

"Ze proberen de niet-gevaccineerden echt een beetje onder druk te zetten", vertelt de Zeeuwse die al tien jaar in Oostenrijk woont. "Ik las ergens dat ongeveer zestig procent van de Oostenrijkers gevaccineerd is, maar ze willen dat heel graag verhogen." Over de maatregelen wordt volgens Evelien wel gediscussieerd, maar van demonstraties is niet echt sprake, "want ja, het is gewoon zo".

Schaapscheerdersfeest

Door de coronamaatregelen zijn ook in Oostenrijk de meeste evenementen afgelast, maar in Ehrwald was afgelopen week tóch een feestje. Het jaarlijkse schaapscheerdersfeest werd gevierd in de woonplaats van de Zeeuwse. Dat feest is altijd in september, als de schapen uit de bergen naar beneden worden gehaald om te overwinteren in de stallen.

"In Ehrwald zoeken ze altijd reden voor een feestje", lacht Evelien. "Ik heb het idee dat de brandweer ieder jaar wel een jubileum viert. Gelukkig kon er eindelijk weer eens iets doorgaan!"

Beluister hier het gesprek met de Zeeuwse Evelien in Oostenrijk:

Zeeuw in het Buitenland: Evelien