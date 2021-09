Joost Deurloo uit Bruinisse wint NK Oestersteken 2021

Bij het oestersteken is het cruciaal dat de oester zo snel en zorgvuldig mogelijk opgemaakt wordt. De jury let daarbij op schelpgruis in de oester. Wanneer er gruis of schilfers achterblijven, krijgt de oestersteker minpunten. Een perfecte oester is volledig geopend en meteen voor consumptie gereed.

Peter Oreel won vorig jaar het NK Oestersteken. "Bij de wedstrijd moet alles bij elkaar komen. Als je pech hebt met een paar oesters, dan wordt het al moeilijk", vertelt hij. "Ik heb zelf al een keer op één seconde verloren."

Meerdere technieken

Oreel heeft een speciale manier van het openen van de oester. "Ik snijd ze open", vertelt hij. "Daar heb je ook een speciaal mes voor nodig." Als wedstrijdadvies geeft hij: "Ga ze niet als een dolle opensteken. Je kunt er beter een halve minuut langer over doen. Dan heb je veel minder strafpunten."

Joost Deurloo (links), Manuela Kriekaard (midden), Peter Oreel (rechts) (foto: NK Oestersteken)

De kandidaten moesten in de eerste ronde dertig Zeeuwse platte oesters op een juiste manier openen. De drie winnaars moesten in de finale nogmaals dertig stuks Zeeuwse Platte Oesters opensteken en ze daarbij zo min mogelijk beschadigen. Deurloo deed dat volgens de jury als beste.

Peter Oreel weet hoe dat voelt. "Ik ben zevenvoudig Nederlands kampioen. Naast de roem, ga je als winnaar nog naar Galway in Ierland voor de wereldkampioenschappen en naar Trollhättan in Zweden voor de Europese kampioenschappen. Ook ga je naar de World Cup en dat is elk jaar in een ander land." Nu mag Deurloo Nederland vertegenwoordigen op het WK in het Ierse Galway.

NK Oestersteken