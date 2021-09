Goedemorgen! Winnaar NK Oestersteken, oplossingen vervuiling Perkpolder en versoepelingen coronamaatregelen

In Yerseke werd het NK Oestersteken gehouden (foto: Omroep Zeeland)

In Yerseke is het NK Oestersteken gehouden. Bij het oestersteken is het cruciaal dat de oester zo snel en zorgvuldig mogelijk opgemaakt wordt, zonder dat er gruis in de oester overblijft. Na het steken van maar liefst zestig Zeeuwse oesters mag Joost Deurloo uit Bruinisse zich bestempelen als Nederlands kampioen.

Zeedijk

Rijkswaterstaat presenteert vandaag de mogelijke oplossingen voor de vervuiling in de Zeedijk bij Perkpolder. Royal Haskoning heeft de afgelopen maanden gewerkt aan verschillende scenario's. Voor de aanleg van die dijk is in 2014 thermisch gereinigde grond (TGG) gebruikt. Dat is grond die door hitte schoongemaakt wordt, maar uit onderzoek bleek dat er toch nog verontreiniging in de grond aanwezig is. Die stoffen lekken nu de bodem in.

De Zeedijk bij Perkpolder (foto: Omroep Zeeland)

Vanavond zullen de demissionaire minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge het volk toespreken tijdens een persconferentie over de coronamaatregelen. Tijdens de persconferentie zullen versoepelingen worden aangekondigd, melden Haagse bronnen aan NOS. Volgens die bronnen komt er per 25 september een einde aan de anderhalvemeterregel. Ook zullen (staande) popconcerten en meerdaagse evenementen vanaf dan weer toegestaan worden, maar wel met een coronatoegangsbewijs.

Mist over het land in 's Heerenhoek (foto: Astrid Wiessner Hoog)

Wil je er nog op uit deze week? In Oostkapelle gaat vandaag voor de vijfde keer de Fiets4daagse van start. De organisatie heeft voor iedere dag een fietsroute van ongeveer 45 kilometer uitgezet. Je kunt je nog inschrijven. Kijk hier voor alle informatie.

Het weer

Vanochtend is er vooral wat hoge bewolking maar er is zeker nog af en toe zon. Vanmiddag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en in de

tweede helft van de middag en vanavond komen daar ook buien bij. Maximumtemperatuur vanmiddag van 22 tot 24 graden, en een zwakke tot

matige wind die langzaam draait naar zuidoost tot zuid.Ook vannacht valt er af en toe regen, morgen draait de wind naar het westen en er is nog

kans op enkele buien, maar er komt ook weer wat zon bij. Middagtemperatuur morgen rond 19 graden.