Gemeente roept hulp dorpsraad en ondernemers Breskens in voor behoud van garnalenvisserij

Sluis vraagt hulp ondernemers en dorpsraad voor behoud vismijn. (foto: Omroep Zeeland)

Het gemeentebestuur stuurt komende week een brief aan de gemeente Vlissingen, de Holding Zeeuwse Visveilingen en de minister van LNV 'met het dringende verzoek' om de haven waar vissers hun garnalen aan land mogen brengen, nog niet te wijzigen. Sluis wil dat de minister en de andere betrokken partijen eerst de uitkomsten van de onderhandelingen over de toekomst van het hele visserijbedrijf afwachten.

Garnalen in Vlissingen

Sluis hoopt met de steun van de dorpsraad en de bedrijven sterker te staan tegenover het verzoek dat Vlissingen en de vismijn bij de minister hebben gedaan om de locatie juist wél te wijzigen. Die willen dat de vissers hun garnalen voortaan naar Vlissingen brengen. Sluis is het daar niet mee eens.

De gemeenten Vlissingen en Sluis zijn nu nog samen eigenaar van de beide vismijnen; de één voor 65 procent, de ander voor 35 procent. Sluis was het dit voorjaar niet eens met het besluit om alle visactiviteiten naar Vlissingen te verplaatsen. De gemeente greep de afgelopen maanden alle mogelijkheden aan om de vismijn en de garnalenvisserij voor Breskens te behouden.

Volgens het college van burgemeester en wethouders bestaan er misvattingen over de strijd die Sluis voert tegen de verhuizing van de vismijn naar Vlissingen. "We krijgen regelmatig het verwijt dat de gemeente Sluis de toekomst van de visserij in Zeeland in gevaar zou brengen door een concentratie van de visserij in Vlissingen te blokkeren...", schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad, die maandagavond werd bijgepraat over de vismijn.

Vier miljoen te weinig

B en W melden de raad dat het bod dat een mogelijke overnamepartij heeft gedaan op het bedrijf zo'n 4 miljoen euro onder de getaxeerde waarde ligt. Ook al zouden de vismijnen samengevoegd worden in Vlissingen, redeneert Sluis, dan nóg komt het hogere bod niet in de buurt van de waarde van het bedrijf. Sluis wil de vismijn in Breskens het liefst weer terug in eigen handen krijgen. Als dat niet lukt, wil Sluis uitgekocht worden tegen 35 procent van de waarde van het bedrijf. En niet, zo betoogt het college, 'worden afgescheept met een symbolisch bedrag of de geste om (vanuit toeristisch oogpunt) af en toe een kotter te laten aanmeren'.

De minister beslist waarschijnlijk in oktober over de toekomst van de vismijn.

