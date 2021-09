Slang in kanaal vermoedelijk dood bij dumping. "Ze kunnen wel vier uur onder water blijven"

Drie vrienden vangen een bijna vier meter lange dode slang in het kanaal van Gent naar Terneuzen. (foto: Sadmir Mesanovic)

De slang die de twee vissers tot hun verbijstering boven water haalden, is een tijgerpython. "Een albino", zegt Bom. "Aan de lengte te zien is hij vier of vijf jaar en dat is relatief jong. Deze slangensoort kan wel zeventig of tachtig jaar oud worden."

Velletje

Volgens de reptielenexpert lijkt het alsof het dier bijna vergaan is. "Op de foto's lijkt het net een velletje", stelt Bom vast. "Dat is niet normaal. Een dier van die lengte zou twee keer zo dik moeten zijn. Bij degene die hem aan het einde vast heeft, lijkt het een papierrol die op zijn hand ligt." Omdat het slangenlijk in slechte staat is, wordt het volgens Bom lastig om de doodsoorzaak vast te stellen. "Ik denk dat het weinig zin heeft."

De tijgerpython is een Aziatische slangensoort. "Die komt hier gelukkig niet voor. Waarschijnlijk heeft iemand hem gedumpt, misschien omdat de eigenaar gebeten is. Zo'n slang is vrij krachtig. Er zijn verhalen van mensen die door zo'n slang van een meter of drie gewurgd zijn, ook in Nederland." Als de slang levend in het kanaal was gegooid, was hij waarschijnlijk wel blijven leven. "Zo'n slang kan hier wel aan eten komen. En ze kunnen goed zwemmen, ze kunnen wel vier uur onder water blijven."

Dumpen van een dode slang is onnodig, zegt Bom. "Je kunt hem gewoon bij de milieustraat afgeven."

