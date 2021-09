Coronabesmettingen op 25 Zeeuwse scholen: 'Dit is volgens verwachting'

Een student met een mondkapje op een middelbare school (foto: Omroep Zeeland)

Het gaat om 28 leerlingen en drie docenten. De besmettingen doen zich voornamelijk voor binnen basisscholen omdat de meeste kinderen daar niet gevaccineerd zijn, want dat mag pas vanaf 12 jaar.

Vergelijkbaar met rest van het land

Het beeld in Zeeland is vergelijkbaar met dat in de rest van het land. Vorige week werd al duidelijk dat het onderwijs direct weer een belangrijke verspreidingsplek is geworden voor het coronavirus. Uit RIVM-cijfers bleek toen dat een op de acht coronagevallen (12,5 procent) waarvan de vermoedelijke plaats van besmetting is achterhaald, gebeurde in het onderwijs of op de kinderopvang. Het ministerie van Onderwijs liet weten dat een dergelijke stijging al werd verwacht.

Om de verspreiding van het coronavirus in gebouwen tegen te gaan, is een goed ventilatiesysteem van groot belang. Daar wringt het nog, vertelt Pim van Kampen. "Ik vind het kwalijk dat het nog niet overal in orde is. Het Rijk moet daar meer in investeren, want de scholen en de gemeenten hebben dat geld niet."

Geen paniek

Toch maakt Van Kampen zich nog niet druk. "Iedereen weet wat ze moeten doen, het is niet nieuw voor ons. De kinderen krijgen weer wat vaker online les." Toch hoopt hijh dat het niet lang duurt. "We hadden natuurlijk wel gehoopt op een beter begin van het schooljaar en dat we geen last meer zouden hebben van deze crisis, maar het is niet anders."