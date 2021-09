Is het een winkel? Nee, het is het een school! Nee het is een...

"Hallo, goedemorgen!" Jeffrey Beerenfenger (16) uit Middelburg lacht opgelucht als er een vrouw de winkel binnenstapt. "Dit is het leukst, als er een klant binnenkomt en onze producten bekijkt."

Knuffels en de vuurtoeren van Breskens

Jeffrey werkt bij VANVOOR. Een winkel van Praktijkschool Het Bolwerk uit Middelburg die deze zomer is opengegaan. Het Bolwerk is een school voor kinderen van 12 tot 18 jaar die moeite hebben met leren en waar de nadruk ligt op dingen maken en doen.

In de winkel liggen zelfgemaakte sleutelhangers, Zeeuwse toeristendingetjes, als een miniatuur uitvoering van de vuurtoren van Breskens, maar ook knuffels, skateboards en hip aardewerk.

Sommige spulletjes hebben medeleerlingen van Jeffrey gemaakt. Andere komen van winkels uit de buurt.

Jeffrey rekent een knuffel af. "Het contact met de klanten is het leukst." (foto: omroep zeeland)

Het idee voor de winkel is ontstaan tijdens de coronacrisis. Docente Marloes Saaman: "We zijn een praktijkschool en het gaat er bij onze leerlingen om zo veel mogelijk in de praktijk te kunnen doen en ervaren. Door corona was stagelopen erg beperkt en toen kwam het idee om zelf een winkel te beginnen."

Klanten begroeten

VANVOOR is niet alleen een winkel. Kinderen krijgen er les en kunnen dat volgens Saaman meteen uitproberen. "Denk bijvoorbeeld aan een les over hoe je klanten begroet. We laten dan een video zien met hoe je dat doet. Op school oefenen ze met elkaar. Hier kan dat meteen op en met de klanten."

Lacherig

En dat heeft volgens haar grote voordelen. "Op school gaat dat soms een beetje lacherig, dat rollenspel. Hier heb je te maken met echte klanten. Het zelfvertrouwen groeit bij de leerlingen als ze merken dat ze dat kunnen."

Hangertjes, gemaakt door medeleerlingen van Jeffrey. (foto: omroep zeeland)

Jeffrey heeft het naar zijn zin. Niet alleen het staan in de winkel vindt hij tof. "Als het rustig is, ga ik stofzuigen, de ramen schoonmaken, buiten het groen weghalen. Ik verveel me niet snel."

Knuffelmuis in cadeaupapier

Een klant rekent een zelfgemaakte knuffel af en Jeffrey kan het achter de kassa helemaal alleen af. Met het inpakken, krijgt ie een beetje hulp. Je ziet hem zwoegen om het papier goed om de knuffel te vouwen. Maar eerlijk is eerlijk: een zachte knuffelmuis inpakken, is ook niet de makkelijkste opgave.

Veel van de producten komen van leerlingen van de praktijkschool of dagbestedingen. (foto: omroep zeeland)

Saaman ziet alleen maar positieve kanten aan de winkel. "We krijgen leuke reacties, de kinderen krijgen meer zelfvertrouwen door het contact met de klanten. Sommige stromen door naar werk in andere winkels. En we kunnen, als het rustig is, les geven."

De school denkt nog na over bijvoorbeeld het geven van korte workshops. Dat zouden de leerlingen zelf kunnen doen. Bijvoorbeeld nagels verzorgen of iets met haarverzorging.

Hart bij de groenvoorziening

Jeffreys hart ligt bij de groenvoorziening, zegt hij. Daar heeft hij ook al verschillende certificaten voor binnen. Maar op zijn werk in de winkel is hij ook trots. Van zijn eerst verdiende centen heeft ie iets gekocht. Met stralende ogen: "Een nieuwe fiets. Ik ga hem straks ophalen."