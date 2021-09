NikkieTutorials schittert met Zeeuwse klederdracht op MET Gala

NikkieTutorials bij MET Gala 2021 (foto: Omroep Zeeland)

Nikkie koos een outfit om dragqueen en activist Marsha P. Johnson te eren. Johnson werd gezien als de eerste publieke transgender. In de jurk was daarom ook het motto van de activist te zien: 'pay it no mind'. Ook droeg Nikkie het favoriete hoofddeksel van Johnson: zijden bloemen. "Ik was vroeger bloemschikker, dus dat kwam goed van pas", zegt Oudshoorn lachend.

Knipoog

Oudshoorn kwam zelf met het idee om de Zeeuwse invloeden te verwerken in het ontwerp. "Ik ben erg geïnteresseerd in de klederdracht. Ik vind het heel leuk om dat te bestuderen en met een knipoog te verwerken in mijn ontwerp." Toen de designer het idee voorlegde aan Nikkie, ging ze ermee akkoord. "Het leek ons fantastisch om het design op zo'n groot internationaal podium te delen", zegt Oudshoorn.

Haasten

Heel veel tijd om het design compleet te maken, had Oudshoorn niet. "Ik heb het hele ontwerp in drie weken gemaakt", aldus de designer. "Het was rennen, vliegen en haasten, maar ik ben hartstikke trots op het resultaat."

Het is ook meteen een uithangbord voor de nieuwe collectie van Oudshoorn. Op 23 september presenteert hij namelijk de nieuwe collectie Goes Couture.