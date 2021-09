Meer groene stranden in Zeeland: 'Jij en je handdoekje zijn gewoon welkom, maar we willen meer ruimte voor de natuur'

In samenwerking met de landschapsbeheerders in andere provincies, wil Het Zeeuwse Landschap 200 kilometer van de Nederlandse stranden groen maken en verduurzamen. "En daar vallen natuurlijk ook de Zeeuwse stranden onder", zegt Verhoeff. "Wij zijn ondertussen al in gesprek met een aantal Zeeuwse gemeentes, ondernemers en overkoepelende organisaties zoals de strandwacht om te kijken wat de mogelijkheden verder zijn."

Wat is een groen strand?

"Een strand is pas groen, als het strand aan een aantal voorwaarden voldoet", legt Verhoeff uit. "Wel is de invulling van die voorwaarden per strand verschillend. Hier bij Oranjezon wordt er bijvoorbeeld handmatig schoongemaakt, vogels worden beschermd, auto's rijden zo veel mogelijk dezelfde routes om andere gebieden met rust te laten en er is bij de strandwacht en strandtent een mogelijkheid gemaakt voor educatie over het strand."

Deze stranden zijn hierna aan de beurt

Verhoeff heeft zijn blik voor nu laten vallen op de stranden rondom Oranjezon. "We willen de stranden richting Oostkapelle en de Banjaard ook groen maken. Daarnaast zijn we ook al op verkenning bij het strand op Neeltje Jans, het Verklikkersstrand op Schouwen en een aantal stranden in de gemeente Sluis."

Paul Verhoeff wil meer ruimte voor de natuur op de Zeeuwse stranden (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Verhoeff is het ontzettend belangrijk dat de stranden vergroenen en dat gaat volgens hem niet ten koste van de Zeeuwse strandliefhebbers. "Je kunt nog steeds heerlijk met je handdoekje naar het strand. Let alleen op dat je je handdoekje niet over een vogelnestje gooit. Ruim daarnaast de rommel met de hand op, zo helpen we allemaal een handje."

Wij zagen bijvoorbeeld drie flamingo's op Schouwen. Dat kan er gebeuren als een strand verduurzaamt." Paul Verhoeff, Het Zeeuwse Landschap

Een groen strand is volgens Verhoeff namelijk veel mooier. "Recreatieve stranden zijn ook prachtig natuurlijk. Maar, en dit maakten wij vorige week mee, als wij de natuur op de recreatieve stranden iets meer de ruimte zouden geven, dan zouden wij daar ook zo veel van kunnen genieten. Wij zagen bijvoorbeeld drie flamingo's op Schouwen. Dat kan er gebeuren als een strand verduurzaamt."

Verhoeff wil nog wel een oproep doen aan Zeeuwen die zelf al bezig zijn met het opruimen van het strand of andere ideeën hebben over hoe de Zeeuwse stranden vergroend kunnen worden. "Alle ideeën zijn welkom", lacht hij.

