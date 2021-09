Zeeuwse Adrienne in Australië is trotse oma (zonder dat ze zelf kinderen heeft)

Adrienne vanuit Australiƫ (foto: Omroep Zeeland)

Dat een Australiër op jonge leeftijd opa of oma wordt, is niet zo vreemd, zegt Adrienne. "In Australië krijgen mensen over het algemeen wat jonger kinderen, dus heel bijzonder is het hier niet." Moeder en dochter maken het goed. "Ja hoor, ze zijn gezond, dus dat gaat prima. Het meisje heet Aria."

De kersverse opa en oma hebben het nog niet samen kunnen vieren, vanwege de drukke werkzaamheden die Ben moet uitvoeren aan de weg die ze aan het aanleggen zijn. "We hebben elkaar telefonisch gesproken", zegt Adrienne. "Zo heb ik hem ook op de hoogte gebracht van dat de geboorte aanstaande was." Aanstaande vrijdag gaan ze de baby bekijken. Gelukkig woont haar stiefdochter in de buurt, op slechts 300 kilometer afstand.

Zeeuwse Adrienne is oma geworden