Verdachte die Albanezen naar Engeland wilde smokkelen voorlopig op vrije voeten

Het zeiljacht met Albanezen dat op 3 september werd onderschept (foto: Landelijke Eenheid Politie)

Op 5 juni werd een zeiljacht met de mannen uit Albanië aangetroffen voor de kust bij Vrouwenpolder. Ze wilden met de boot naar Engeland. De Koninklijke Marechaussee hield twee mannen aan. Eén van hen verscheen vandaag voor de rechtbank, de ander werd al eerder op vrije voeten gesteld, maar is wel nog steeds verdachte. In totaal zijn er in deze zaak vier verdachten, twee van hen zouden vanaf de wal een rol hebben gespeeld.

Herhalingsgevaar

De officier van justitie was van mening dat de 44-jarige man uit Den Oever in de cel moest blijven wegens herhalingsgevaar. Uit gegevens in het strafdossier blijkt dat de man al eerder een keer naar Engeland voer. Het OM schat de kans groot dat het dus niet de eerste keer was dat hij Albanezen naar Engeland smokkelde.

Al 25 jaar visser

De rechtbank gaf de man, die al 25 jaar visser is, echter het voordeel van de twijfel. Zijn strafblad is redelijk blanco en de man zou erg geschrokken zijn. Bovendien staat zijn baan op het spel en is het nog onduidelijk wanneer de inhoudelijke behandeling gepland kan worden.

De man beloofde alleen de zee op te gaan om te vissen en niet om mensen te smokkelen.

De Marechaussee gaat intensiever controleren op mensensmokkel (foto: ANP)

Toen de man begin juni werd opgepakt, zei een woordvoerder van de Marechaussee dat het uniek was dat mensen met een zeiljacht de Noordzee over worden gevaren "In mijn herinnering is het één keer eerder gebeurd, vorig jaar vanuit Den Helder." Inmiddels zijn er voor de Zeeuwse kust echter nog twee zeilschepen met Albanezen onderschept.

Ook onderweg naar Engeland

Zo werden 20 juni 21 Albanezen aangetroffen op een zeiljacht voor de Zeeuwse kust. Twee Albanezen van 29 en 36 jaar werden aangehouden voor mensensmokkel. Ook dat schip was vermoedelijk onderweg naar Engeland.

Op 3 september was het opnieuw raak. De Marechaussee haalde toen zestien Albanese vluchtelingen van een zeiljacht bij een controle op de Westerschelde bij Vlissingen. Daarbij werden twee verdachten uit Oekraïne aangehouden.

Nieuwe smokkelroute

De recente vondsten zijn voor de marechaussee aanleiding om deze nieuwe smokkelroute scherper in de gaten te houden.