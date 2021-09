Inwoners Breskens op de barricaden voor behoud visserij

De visserij dreigt uit Breskens te verdwijnen als de garnalenzeef naar Vlissingen gaat. (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente Sluis riep maandagavond de hulp in van de dorpsraad en ondernemers voor een briefactie richting demissionair minister van LNV, Carola Schouten. Die neemt in oktober een besluit over de definitieve plek voor de garnalenvisserij: gaan de garnalen voortaan naar Vlissingen, of blijven de vissers de schaaldieren toch in Breskens aanvoeren? De juridische mogelijkheden voor Sluis zijn op, en dus gooit Sluis het nu over een andere boeg.

Als het kalf verdronken is...

Secretaris Suzan Boersma van de dorpsraad vindt het verzoek van het college om samen een brief aan de minister te sturen 'rijkelijk laat' komen. "We hebben een maand of drie geleden al aangegeven: we willen samen met jullie op de barricaden. Zonde dat ze dit niet eerder hebben gevraagd. Hoe zeggen ze dat? Als het kalf verdronken is, dempt men de put?"

Toch vindt ook voorzitter Bea Keijmel van de dorpsraad de visserij voor Breskens te belangrijk om nu niet meer op het verzoek in te gaan. "We willen graag ons steentje bijdragen", vinden Keijmel en Boersma.

Welwillend

De Bedrijfsbelangenvereniging Breskens toont zich verrast door de oproep van de gemeente. Maar ook secretaris Miranda van Haneghem is welwillend. De BBVB wilde binnenkort toch al met de gemeente om de tafel om te praten over de toekomstige Visserij-Experience, waarin vismijn, visserijmusea, winkeltjes en restaurant zouden komen.

Neuzen dezelfde kant op

Door samen op te trekken richting de minister, kan deze 'last minute actie' wel degelijk effect hebben, denkt Van Haneghem. "We willen ook graag dat de visserij in Breskens blijft. Het is belangrijk dat we - ondanks onze verschillende achtergronden - allemaal dezelfde kant opkijken. Daar kan en mag de minister niet aan voorbij gaan."

De gemeente is blij dat deze partijen van zich laten horen. "De gemeente Sluis springt in de bres voor de ondernemers en inwoners uit Breskens. We doen dit niet voor onszelf, maar voor hen. Dit onderstreept het belang van en geloof in behoud van de aanlandlocatie."